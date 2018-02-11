安倍反對延期軍演 文在寅回嗆

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中國時報
／綜合報導

儘管美國已應南韓要求，同意為因應平昌冬奧期間兩韓交流，將針對北韓的美韓聯合軍演延到冬奧之後再進行，但日本卻有意見，日本首相安倍晉三對南韓總統文在寅表示軍演不應延期，但被文在寅回嗆這是南韓主權問題，安倍不應置喙。

韓聯社和日本共同社10日報導，安倍晉三9日同文在寅舉行會談，確認了在北韓核武與飛彈問題上，透過美日韓合作對北韓最大限度施壓的方針。南韓總統府青瓦台高官10日披露，安倍進一步聲稱，為使北韓無核化，「需要認真的意志和具體的行動」，目前不是美韓聯合軍演應當延期的時機，按計畫舉行聯合軍演很重要。

文在寅對此表示，理解在北韓無核化取得進展之前要求繼續軍演的主張，但要不要推延韓美軍事演習，「這是我國主權問題、事關內政的問題」，首相不宜親口言及該問題。

另外，安倍9日晚在平昌冬奧開幕式前舉行的招待會上，與北韓高層代表團團長、勞動黨第二號人物、最高人民會議常任委員會委員長金永南握手，並進行了短暫交談。安倍表示「希望解決綁架問題，讓所有受害者回國」，同時要求平壤放棄核武與飛彈開發。金永南的發言內容尚不清楚。

安倍在下榻的飯店向記者團表示，他與金永南對話時，「傳達了我們一貫的想法」。金永南對外承擔國家元首的角色。2004年時任日本首相的小泉純一郎訪問北韓以來，日本首相與北韓勞動黨高層領導人的接觸極其罕見。

(中國時報)

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