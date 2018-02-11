太平洋司令哈里斯 將調駐澳洲大使

2018年02月11日 04:10 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

美國白宮9日宣布，川普總統提名美軍太平洋司令部司令哈里斯（Harry Harris）擔任已懸缺16個月的駐澳洲大使。日裔的哈里斯一直對中國大陸的軍事擴張行動抱持鷹派立場，曾批評大陸在南海興建人工島，還一度宣稱，為對抗大陸，美軍必須做好「今夜就開戰」的準備。

現年61歲的海軍四星上將哈里斯出生於日本神奈川縣橫須賀市，母親為日本人，父親則是美國海軍，後來舉家搬至美國。他在美軍服役了39年，被譽為美國海軍的「東亞通」，也是美軍首位獲得上將軍銜的亞裔軍人。他自2014年接任美軍太平洋司令後，轄內的緊張局勢因美國與北韓對峙而不斷升高。

哈里斯以「在東海與南海強硬對抗中國大陸」而聞名，他曾形容大陸在南海建造的人工島和軍事設施是「沙造的海上長城」，觸怒大陸。2016年5月，他也表示，為提防中國大陸，他的部隊必須做好「今夜就開戰」的準備。

哈里斯對北韓的態度也相當強硬。他贊同川普「施加最大壓力」的政策，他也認為，美國與北韓的外交關係應該是奠基在軍事力量上的「艦炮外交」。

澳洲是美國最重要的南太平洋盟友。上任大使貝里（John Berry）於2016年9月離職後，這個職位一直空著，澳洲前副總理費希爾日前還就此表示，這簡直是「外交侮辱」。

目前美國仍有30個邦交國的大使席位開缺，7個席位尚待參議院批准。

哈里斯轉任駐澳大使後，太平洋總司令職位由誰接任尚不得而知。川普9日還提名巴林第五艦隊的海軍中將阿奎利諾（John Aquilino）接替現任太平洋艦隊司令史威夫特（Scott Swift），聯邦參議院即將針對這項任命案進行表決。

(中國時報)