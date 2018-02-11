民主黨版通俄門備忘錄 川普力擋

2018年02月11日 04:10 中國時報 陳文和 ／綜合報導 ／綜合報導

美國白宮9日宣布，川普總統決定動用行政權，阻止民主黨國會議員版的「通俄門」案調查備忘錄解密公開，並將備忘錄退還給聯邦眾議院情報委員會修改。白宮法律顧問麥根致函該委員會稱，該備忘錄中有許多適當保密且格外敏感的內容，當前若予解密恐造成「國家安全疑慮」，所以不對外公開。

民主黨版的備忘錄共計10頁，由該黨在聯邦眾議院情報委員會的領袖席夫主導撰寫，主旨在對先前川普解密公開的共和黨版備忘錄提出辯駁、修正謬誤與疏漏之處。

已公布的共和黨版備忘錄指控，聯邦調查局（FBI）在通俄門案調查過程濫用監聽權力，並稱通俄門調查具有反川普的政治傾向。民主黨認為，是否將該黨的版本解密公開，基本上是公平性的問題，該黨也敦促川普具體展現自己不是意圖破壞通俄門案相關調查。

席夫等民主黨國會議員表示，解密並公開民主黨版備忘錄是必要的，因為川普盟友、聯邦眾院情報委員會共和黨籍主席努內斯的共和黨版備忘錄，「不但誤導還刻意忽略關鍵事實」。

例如，FBI申請監聽川普團隊時，有提及線民史提爾也收受政治實體的錢，而共和黨版備忘錄卻稱，FBI隱匿未提史提爾向民主黨全國委員會（DNC）及民主黨總統候選人希拉蕊陣營拿錢。

共和黨版備忘錄被多方質疑有諸多「不精確、扭曲真相、刻意忽略關鍵事實之處，有誤導之虞」，且引發高度爭議。當時聯邦司法部、FBI、情報官員與民主黨人都曾警告，該備忘錄解密公開將洩漏當局的情資蒐集工作、危害國家安全，更將扭曲事實真相而致誤導民眾。但川普並未聽進這些話。

眾議院情報委員會5日一致同意公布民主黨版的通俄門案調查備忘錄，並給予川普5天時間定奪是否將其解密公開。川普起初表示他計畫將該備忘錄解密，但他最終卻決定不予公開，理由是這份備忘錄「包含許多適當保密與特別敏感的段落」。

川普本月2日批准共和黨版備忘錄解密公開，遭媒體質疑想藉此毀掉特別檢察官穆勒對「通俄門」案的調查。

(中國時報)