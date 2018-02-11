調查若槓川普 66％美國民寧信FBI

2018年02月11日 04:10 中國時報 季節 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普因「通俄門」案與聯邦調查局（FBI）槓上，一項民調顯示，兩者意見若出現分歧時，大多數美國公民選擇相信FBI。

據俄羅斯衛星通訊社10日報導，美國馬里斯特民調中心（Marist Poll）網站上公布的民調，FBI和川普若彼此槓上，66％受訪者會選擇支持FBI，而願意相信川普的，只有24％。此外71％受訪者認為，FBI並未試圖將川普轟下台，只是做自己的工作，而認為該局對總統抱有偏見者，為23％。

不過美國總統大選的投票率原本就不高，川普當選那屆投票率58.1％，換算後等於全國共有26.7％有投票權的民眾投給川普，這個數字，也接近這次民調選擇相信川普甚於FBI的人數比例，因此川普尚未面臨基本盤大量流失的困境。

此外，就在川普升高對司法部與FBI執法人員的批評之際，司法部第三號人物、第二副部長布蘭德女士計畫下台。美國有線電視新聞網（CNN）10日報導，布蘭德負責協助司法部首席副部長羅森斯坦（Rod Rosenstein），而羅森斯坦的主要工作就是督導特別檢察官穆勒（Robert Mueller）調查2016年總統大選川普競選團隊是否與俄羅斯勾結，以及川普有無試圖非法阻礙調查。

去年布蘭德曾強調法律對於保障國家的重要性，但作為由川普任命的政務官，《紐約時報》指布蘭德捲入了川普與執法部門之間的鬥爭，川普考慮開除羅森斯坦和穆勒，而布蘭德是接替羅森斯坦職位的首要人選。

知情人士稱，布蘭德任職9個月以來，對於川普加大火力攻擊FBI與司法部日漸感到不安，且憂心川普正在破壞法治。CNN報導則稱，布蘭德計畫下台，是要前往沃爾瑪（Walmart）擔任執行副總裁。

(中國時報)