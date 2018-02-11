新北板橋區－美味暖在心頭 聞香下馬

2018年02月11日 01:21 中國時報 葉德正 ）

位於板橋區成功路的「聞香下馬切仔麵」已有39年歷史，店如其名，每逢用餐時刻，總吸引不少顧客「聞香下馬」，就為了品嘗店內「看起來簡單，味道卻不簡單」的切仔麵。老闆娘吳桂美說，看到顧客吃完滿足離去，是她最大的成就感。

原本是嘉義人的吳桂美，年輕時嫁到台北萬華，因娘家本來就在做小吃生意，夫家也經營小吃，從小培養出生意頭腦的她，便結合2家的特長，到離萬華不遠的板橋成功路開了這間餵養家人三餐溫飽的小小麵店，一開就是39年。

店內招牌料理切仔麵，將黃色麵條煮得Q彈，配上豆芽菜與2塊滑嫩不柴的瘦肉片，再淋上熬了許久的高湯，並撒上自己親手做的油蔥酥，看似簡單卻不簡單的美味，讓人一口接一口。

吳桂美說，除了切仔麵，魯肉飯也是不少顧客會選擇的餐點，另外還有麻醬麵、榨菜肉絲麵與蚵仔粥等，都各有死忠擁護者，歡迎喜愛小吃的朋友來店品嘗她用心準備的料理。

相當好客的吳桂美除了生意經營有道，更樂善好施，經常協助看顧附近孤苦長輩生活，更免費提供食物供這些老人家溫飽，讓附近鄰居都相當佩服，直說：「帶有愛心的料理，難怪這麼好吃。」

地址：新北市板橋區成功路34號

電話：（02）29528862

營業時間：上午11點至晚上8點，月休2天周四

售價：40元

(中國時報)