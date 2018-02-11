新北板橋區－美味暖在心頭 聞香下馬

老闆娘吳桂美。（葉德正攝）

友善列印
中國時報

位於板橋區成功路的「聞香下馬切仔麵」已有39年歷史，店如其名，每逢用餐時刻，總吸引不少顧客「聞香下馬」，就為了品嘗店內「看起來簡單，味道卻不簡單」的切仔麵。老闆娘吳桂美說，看到顧客吃完滿足離去，是她最大的成就感。

原本是嘉義人的吳桂美，年輕時嫁到台北萬華，因娘家本來就在做小吃生意，夫家也經營小吃，從小培養出生意頭腦的她，便結合2家的特長，到離萬華不遠的板橋成功路開了這間餵養家人三餐溫飽的小小麵店，一開就是39年。

店內招牌料理切仔麵，將黃色麵條煮得Q彈，配上豆芽菜與2塊滑嫩不柴的瘦肉片，再淋上熬了許久的高湯，並撒上自己親手做的油蔥酥，看似簡單卻不簡單的美味，讓人一口接一口。

吳桂美說，除了切仔麵，魯肉飯也是不少顧客會選擇的餐點，另外還有麻醬麵、榨菜肉絲麵與蚵仔粥等，都各有死忠擁護者，歡迎喜愛小吃的朋友來店品嘗她用心準備的料理。

相當好客的吳桂美除了生意經營有道，更樂善好施，經常協助看顧附近孤苦長輩生活，更免費提供食物供這些老人家溫飽，讓附近鄰居都相當佩服，直說：「帶有愛心的料理，難怪這麼好吃。」

地址：新北市板橋區成功路34號

電話：（02）29528862

營業時間：上午11點至晚上8點，月休2天周四

售價：40元

(中國時報)

台北大同區－切仔麵 湯鮮味甜 桃園桃園區－勝峰大眾本舖 日賣…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。