桃園桃園區－勝峰大眾本舖 日賣上千碗

勝峰大眾本舖開業超過1甲子，湯頭堅持「6腳湯」，配上俗稱「老鼠肉」的小腱子肉，簡單的切仔麵就是最單純的美味。（蔡依珍攝）

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中國時報

從桃園大廟起家的「勝峰大眾本舖」料好味美，一路從路邊攤賣到店面，開業超過1甲子，湯頭堅持大骨加雞骨的「6腳湯」，配上俗稱「老鼠肉」的小腱子肉，讓簡單的切仔麵口齒留香久久不散，三角湯圓和現包餛飩也是招牌美食，雖然隱身巷弄，卻總是人潮滿滿。

第3代老闆呂立全說，勝峰大眾本舖由姑姑創立時取名為「大眾麵食」，就是希望大家都來光顧，原在桃園大廟景福宮前擺攤，冬天賣三角鹹湯圓、夏天賣四果冰，在外省福州友人教導下，增加餛飩和肉羹，建立一票死忠顧客；父親接手後，在原始純大骨湯中再加進雞腳，讓湯底更加鮮甜，還嘗得到骨髓香氣，自此闖出名號，一天可賣上千碗。

呂立全說，湯頭堅持「6腳湯」，選擇軟嫩無油脂的豬後腿肉，汆燙一下悶到9分熟，放在麵條上，再用滿是骨髓精華的熱湯一澆，色香味俱全的切仔麵完成，不變的老味道一傳就是一甲子。

呂立全2003年接手後搬到慈光街，店內大走復古風，老電影院售票口、木桌子長板凳、竹編燈具、老電話座和老腳踏車，客人都笑說：「彷彿走進時光隧道！」

地址：桃園市桃園區慈光街128號

電話：（03）3350675

營業時間：上午11點至下午2點半、下午4點半至晚上8點，每周日公休

售價：60元

(中國時報)

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