台中北區－敏切仔麵 日本料理職人魂

2018年02月11日 01:21 中國時報 盧金足 ）

台中市忠明路是各式小吃一級戰區，「敏切仔麵」的招牌切仔麵，由2名有10多年經驗的日本料理師傅掌廚，特別以大骨和洋蔥熬煮2個多小時做成的高湯，鮮甜不油膩，而且完全不加味精，配上1片甜嫩不柴的溫體豬白切肉，讓客人吃出切仔麵的古早味。

阿KEN師和阿敏師原本就是日本料理師徒，有志一同想開餐廳，但日本料理市場過於競爭，2人又都喜歡吃切仔麵，決定從最親民的切仔麵出發，以日本料理達人嚴謹精神和態度，煮出一碗碗美味的切仔麵。

店內的招牌料理切仔麵，麵大碗、料又多，不加肉燥，加在麵裡的白切肉，是當天的溫體豬肉經現場高湯滾煮，結合Q彈的麵條，成為食材主角，用餐環境更設計成復古風，講求乾淨舒適，讓一向被視為路邊攤的傳統小吃，也能成為餐廳級料理。

阿敏師說，店裡的所有料理食材都是當天到菜市場採購後現做，除了切仔麵，還有不少無菜單料理，都是以多年日本料理經驗做出的「手路菜」，包括五香肉捲、紅燒肉與松露香腸，其中紅燒肉採用溫體豬的腱子心，許多來吃切仔麵的客人，都說要外帶一份回家。

2人不約而同表示，聽到年紀大的長輩，吃完切仔麵後，豎起大拇指說：「少年仔，這是道地古早味切仔麵耶，不簡單喔！」就會覺得超有成就感。

地址：台中市北區忠明路246號

電話：（04）22080285

營業時間：上午11點至晚上11點

售價：35元

(中國時報)