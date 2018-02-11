雲林北港鎮－明德傳承3代 在地老饕吃不膩

一甲子老店明德切仔麵，有著滿滿的古早味。（張朝欣攝）

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中國時報

雲林縣北港鎮中山路明德古早味切仔麵，3代相傳1甲子，大骨湯、肉燥、麵條均依古法製作，有著濃濃的古早味，搭配各式黑白切，是在地人的最愛，也是吸引許多外地遊客特地前來一嘗美味。

第3代老闆吳建立每天清晨就起來準備當天食材，他表示切仔麵要好吃，最重要的是新鮮，其次是真材實料，最後還要花費時間料理，才能呈現最美味的古早口味。

明德切仔麵的湯頭以豬大骨熬煮8小時以上，味濃而不膩；肉燥則用豬前腿肉以大小火炒3小時，產生些許焦香，吃起來特別爽口，連麵條也是自己手工處理。

吳建立說，早年祖父與父親共同擺攤賣切仔麵，因為口味獨特、用料實在且價格實惠，許多街坊一吃成主顧，後來陸續增加各種黑白切小菜，滿足客人需求。

吳建立推薦客人點1碗切仔麵，加上滷蛋或燙青菜，胃口好的人可再加點豬肝、花枝、滷大腸；店內滷蛋是購買生鴨蛋自己滷製，豬肝則選用口感細緻的粉肝。

正好到店裡用餐的老客人說，這家切仔麵充滿古早味，不論湯頭、麵條、肉燥，都用最傳統的製作方法，也沒添加味精，每天來吃也不會膩。

地址：雲林縣北港鎮中山路22號

電話：0923342391

營業時間：上午11點至晚上9點半，不定期公休

售價：35元

(中國時報)

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