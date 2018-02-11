高雄前金區－二代接棒老店 家崑創意入味

家崑切仔麵分乾、湯麵，即使原物料價格上漲，店家堅持不漲價。（柯宗緯攝）

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中國時報

高雄市鹽埕區老字號「阿珠切仔麵」，兒子黃家崑從小跟隨媽媽阿珠身旁學習，退伍後出外闖蕩，自立門戶開設「家崑切仔麵」，15年來保留古早味切仔麵，還推出不少創意料理，已是不少在地人深夜食堂的口袋名單。

37歲的黃家崑從小就在媽媽開的切仔麵攤幫忙，退伍後先到海鮮餐廳歷練，後來離開家鄉鹽埕，到前金區成功路一帶創業，除了延續家傳的切仔麵外，更主打海鮮熱炒、燒烤、下酒菜等料理。

黃家崑說，切仔麵特色是選用細黃生麵，不添加防腐劑，對人體沒有負擔，再淋上自製豬油拌醬油提味，上頭鋪上4、5塊醃過的梅花豬肉，就是色香味俱全的美味小吃，店裡切仔麵分成乾、湯2種，湯底使用豬大骨慢熬7小時，徹底熬出鮮甜味才用。

黃家崑說，雖然自己練就一身料理好工夫，辦一桌2萬元的外燴料理也沒問題，但切仔麵是他的根，其他的菜單、菜色可以變化，唯獨切仔麵，一定要堅持傳統作法，而且也維持老家店內價格，讓大家都能吃到便宜又美味的古早味料理。

他笑說，自己的店不開在老家鹽埕區，是怕搶到媽媽的生意，現在店裡共150多道創意菜色，日前也跟知名餐飲外送平台UberEATS合作，業績成長近2成，讓老店注入新思維。

地址：高雄市前金區自強三路196號

電話：0958407271

營業時間：下午5點半至凌晨2點，不定期公休

售價：小碗40元、大碗50元

(中國時報)

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