傳統潮流混搭 藝青閣花車炫

台北燈節將有混搭風格的藝閣花車在燈區現身，觀傳局長陳思宇揭幕希望吸引更多年輕人參觀。（陳君瑋攝）

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中國時報
／台北報導

「2018台北燈節」將於24日在西門町正式開幕，燈節期間有一台全台灣首見混搭傳統民俗技藝與西門町潮流風格的花車，將在自由創作區展出，這台結合傳統藝閣與西門潮流塗鴉刺青等街頭藝術的「藝青閣花車」，也搶先在主燈亮相前提前曝光。

陣頭結合街頭塗鴉

台北市觀傳局長陳思宇表示，北市府希望所有活動都能符合在地化、國際化、產業化，去年台北燈節就結合了西門町動漫特色，大獲年輕人好評；今年則與在地的藝術團體「臺北多元藝術空間青少年發展促進會」（藝青會）合作，將西門町塗鴉及彩繪紋身的潮流文化與傳統民俗藝閣結合。

而台北燈節主燈預計12日亮相，北市觀傳局指出，去年人氣頗旺的友好交流燈區，今年仍是賞燈熱點，邀請日本、上海、韓國、荷蘭、聖克里斯多福及尼維斯，以及阿曼王國等一起共襄盛舉，更增添異國風情。

藝青閣花車在燈節藝術統籌阿福與設計團隊藝青會揭幕下正式曝光，全花車採用傳統藝閣車身，加上具科技感的LED搭配電腦燈，展現華麗效果，車上的巨型大狗更增添雄赳赳的氣勢。

角頭2演員群盛讚

參與藝青閣花燈設計的藝青會團隊，是由西門町的街頭潮流藝術家所組成，將台灣廟宇陣頭文化藝閣車結合街頭塗鴉文化，呈現台北西門町傳統與流行文化融合的特有現象。

賀歲片《角頭2》的演員們，也抽空幫台北燈節站台，提到過去從沒有傳統花車以這樣的方式打造，演員群更盛讚，這根本就是一台手工打造的限量超跑級花車！現場演員們也嘗試了塗鴉花燈，大家都笑說好久沒有回味小時候做花燈的感覺了，也推薦年輕朋友都可以趁台北燈節，看看傳統花燈結合現代藝術的全新風貌。

(中國時報)

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