渴了 明德水庫受理停灌補償

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中國時報
／苗栗報導

苗栗地區水情不佳，繼中港溪4鄉鎮市辦理自主休耕及節水獎勵之後，苗栗農田水利會配合經濟部與農委會政策未雨綢繆，10日公告將於3月1日至31日受理申請明德水庫灌區第一期作停灌補償登記，補償對象為停灌區水利會員，包含頭屋、造橋及後龍3鄉鎮，面積共1175公頃。

保障公共用水

水利會表示，明德水庫去年9至11月降雨量只有歷年平均4到5成，水位和蓄水量都一度跌至24年來新低，最近雖有間歇雨量，蓄水回升到48％、約620萬噸，但如果春耕光供應整田每日就要18萬噸用水，未來春雨如果不足，公共用水恐有危機，停灌是未雨綢繆的措施。

停灌範圍內補償標準分為3種，1是不種稻、種植符合「對地綠色環境給付計畫」給付的各項作物或綠肥，每公頃補償8萬8000元。2是不種稻且未種植其他作物，每公頃補償8萬1000元。3為不種稻作，種植非符合「對地綠色環境給付計畫」給付的各項作物或由農田水利會供水養殖的會員，每公頃補償4萬2000元。

至工作站登記

苗栗農田水利會總幹事李秉焜表示，包括明德灌區大潭工作站及後龍工作站大岡小組等停灌面積為1175公頃，符合資格的會員須至工作站登記申請。另為方便農民就近申請，水利會也派駐工作人員在鄰近活動中心等地點受理。

停灌區會員可持身分證或戶口名簿、印章及該筆耕地最新所有權狀或最近3個月內土地第一類登記謄本或使用權文件，及農會或金融機構存摺影本，逕向指定地點辦理申請。但水利會提醒農友，廢耕或停灌區內種植水稻者，不予補償。

(中國時報)

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