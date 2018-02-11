台中綠川水岸啟用 賴揆稱讚

行政院長賴清德（前排中）參加綠川整治工程啟用典禮，並由台中市長林佳龍（前排右一）陪同參觀整治成果。（陳淑芬攝）

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中國時報
／台中報導

台中市綠川整治工程，經市府斥資8.5億元，改善水質並營造600公尺長的河岸空間後，10日正式啟用，行政院長賴清德到場見證，並表示林佳龍運用有限資源，成功整治綠川，讓臭河川成功蛻變成為全台第1條河川整治典範。

二期工程 續爭取中央支持

台中市新盛綠川啟用典禮在東協廣場舉行，賴清德率行政院團隊與會，會後並參觀整治成果、到附近的萬春宮參拜。看到綠川的優美環境，賴清德指出，水域治理的困難之處不在工程技術，而是與民眾協調與溝通，台中市府已成功獲得市民支持。

林佳龍則說，綠川已完成第1期工程，朝向第2期工程，將爭取中央持續支持，共同合作展現中台灣的河岸美景，未來更將結合大車站、綠空鐵道軸線等大建設，讓舊城區風華再現。

大台中123 希望將成真

賴清德也視察新烏日車站，聽取大台中軌道建設網規畫簡報。針對林佳龍在參選市長時提出「大台中希望123」，亦即1條山海環線、2個國際海空港、2個副都心。賴清德也代表行政院，以「成真123」回應台中市，就是請交通部協助1次核定、2條軌道、3個城市串聯。

賴清德表示，林佳龍對台中市的規畫非常周延，他有信心台中市未來30年的交通建設發展，皆不離林團隊的規畫。

為了解「長照2.0」執行情形，賴清德也參訪有本生活坊，他指出，台灣面對人口老化問題，蔡英文總統特提出長照2.0，行政院特到各縣市座談了解並協助解決問題，但到台中卻發現沒有任何問題。

(中國時報)

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