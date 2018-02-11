瞄準海釣商機 娛樂漁船啟航

2018年02月11日 04:10 中國時報 萬于甄 ／台南報導 ／台南報導

台南將軍漁港近年從傳統漁撈漁港，轉型發展休閒觀光漁業，觀光客輪、遊艇及娛樂漁船紛紛進駐，該漁港第8艘娛樂漁船10日舉行傳統「滿載進水」啟航儀式，祈求豐收、漁獲滿載，這也是將軍漁港首次有船隻舉辦滿載儀式。

「滿載進水」 祈求豐收

將軍漁港目前有詠傑及興蘭2家海運業者3艘客輪，載客來往台南將軍及澎湖東吉島，遊艇則有10艘，而娛樂漁船有8艘設籍在將軍漁港。近年來不少漁民除了出海捕漁外，也致力開拓另一條海路商機，今年40歲，曾是日本料理店大廚的徐雅信，除了愛吃魚也喜歡釣魚，3年前轉行當漁民，看準台灣近年來娛樂漁船海釣商機，購入第2艘娛樂漁船，造價2800萬元的「百樂得66號」。

徐雅信說，傳統漁港轉型發展觀光漁業，可連帶促進漁業永續，對海洋生態來說，海釣的破壞性相較拖網漁船來的小，娛樂漁船就像是漁民的副業，平時可捕魚外，也能搭載釣客、觀光客出海海釣，提供海上休閒的新選擇。現在年輕釣客有增加的趨勢，觀光海釣1年平均約有1萬人次的消費人口。

搭載釣客出海賞美景

10日在將軍漁港舉行「滿載進水」儀式，重頭戲拋撒麻糬、炸薯吸引許多民眾參與，也象徵未來祈福豐收、漁獲滿載。

台南市漁港及近海管理所所長周瓈朝表示，為因應海洋漁業產業環境保護，市府積極推動觀光漁港的發展，也提倡開拓漁民的副業，10日將軍漁港再加入一艘娛樂漁船生力軍，長20尺寬18尺，重約50頓，一次可載45位民眾出海觀光賞景、海釣。

(中國時報)