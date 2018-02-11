助孕金鏟子神 老外也驚奇

2018年02月11日 04:10 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

新北市民政局10日發送「傳奇祝孕金鏟子」，清晨5點不到就吸引上百人排隊，搶得頭香的許小姐前天11時就前來排隊，搶到第一支金鏟子，全家都期待能夠盡快增產報國；來自義大利的富立歐也到場分享金鏟子如何讓他一舉得女，直呼驚奇。

10日上午市府大廳擠滿許多年輕夫妻排隊領鏟子，新北市府祕書長許育寧說，金鏟子諧音「緊產子」，先前市長朱立倫參加完動土典禮，都有許多人拿金鏟子找他簽名，神奇效果不脛而走，市府2012年起製作金鏟子，並由註生娘娘的加持，送給民眾助孕。

許育寧說，金鏟子長69公分象徵富貴，紅色握柄象徵鴻運當頭，中段原木16.2公分象徵添丁，獲贈金鏟子的聯合婚禮新人，成功受孕者達4成以上，也要大家趕快生子領一胎2萬元的生育獎勵金。

活動現場更邀請3對領取金鏟子如願生子的夫妻現身說法，家住土城、義大利籍的富立歐和太太梁小姐，結婚3年遲遲沒有消息，前年領得金鏟子後，隔年就順利升格為新手爸媽，富立歐直說不可思議。

搶得頭香的許小姐說，結婚1年多都未能懷孕，也試過中藥調理，就是沒有好消息，媽媽一知道市府發放金鏟子，心急前一晚就先跑來市府排隊，希望能盡快增產報國。

民政局長江俊霆表示，依民間習俗，可選定良辰吉時將鏟子放在床下，若想求生男就正面朝上、求生女則正面朝下，詳細金鏟子使用方法，可上民政局網站查詢。

(中國時報)