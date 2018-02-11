與鄰景結盟行銷 更能拚觀光

苗栗頭屋明德水庫近年來，致力朝觀光休閒邁進，地方期待結合鄰近景點活絡經濟。（陳慶居攝）

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中國時報
／苗栗報導

頭屋明德水庫1960年代興建、啟用的水庫，當初規畫的蓄水、防洪、灌溉及觀光等功能，前3者都如預期，唯獨觀光尚待加把勁。苗栗農田水利會與業者合作引進太陽能環湖遊艇，雖漸有起色卻未能達標，若能與鄰近景點策略聯盟，或能有所突破。

明德水庫湖面有200公頃，湖水清澈，水域有日新、鴛鴦、海棠3座小島及吊橋，相襯映美，明德水庫兩岸群山層疊如畫，晨霧縹緲飛煙、晚霞燦爛，湖光山色、景象萬千。電影《魯冰花》於1989年在此取景。

然而，集水區開發受限且欠缺足夠腹地，都大大限制了當地觀光發展，成為地方長期以來的痛。於是，農田水利會與地方政府合作，整理環湖道路施設景觀橋梁，找富貴屋太陽能遊艇進駐，即使碰上枯水期，業者巧妙開發「亞馬遜」新奇路線，也小幅拉抬觀光休閒人氣。

明德水庫的湖光山色是發展觀光最大的本錢，湖畔的明湖水漾會館方便遊客規畫過夜的遊程，但單靠遊湖、逛小島、走吊橋則稍嫌單調，不足以吸引人潮。

在水庫大壩附近有葛瑞絲香草田，台13線旁有雅聞七里香玫瑰森林，南岸有薰衣草森林，頭屋市區有百茶文化館等，都是近年相繼興起的網紅景點，各具特色。水利會除斥資上千萬在碼頭與廣場打造路口意象和休閒設施之外，若能與這些景點結盟聯手行銷，互蒙其利，水庫也能擺脫只拉屎、不生蛋的惡名。

(中國時報)

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