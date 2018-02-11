加速治水 石笱排水4期工程動土

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中國時報
／彰化報導

石笱排水流經大村、員林等6鄉鎮市，是彰化縣最重要排水系統，過去常淹水，彰化縣政府近3年爭取中央補助13.51億元，並配合圓林園都市防洪，加速治水，彰化縣長魏明谷10日主持第4期動土，水利署當場承諾，第5期是最後一哩路，定會應縣府要求來完成。

石笱排水流經彰化縣大村鄉、員林市、社頭鄉、花壇鄉、鹿港鎮、秀水鄉等6個鄉鎮市，是彰化縣重要區域排水，集水面積約81.73平方公里，為洋仔厝溪排水系統最大支流，總長21公里。

水利署核定石笱排水需改善的排水區段為花壇鄉內縣144線華歡橋，到員林市員水路五汴橋，治理長度10.31公里。

魏明谷表示，石笱排水第3期工程正在施工中，施工範圍從大村中正東路村上橋通往美港路賜福橋，預定5月完工。動土的第4期工程，從賜福橋施作到新東山排水，預計明年8月底完工；第5期工程將從新東山排水施作到員水路的五汴橋，預計今年底前動工。

魏明谷指出，員林東區前往彰化都走石笱排水兩側堤岸道路，但道路單向，會車不易，如斷面夠，兩側堤岸道路會拓寬至6米，若不夠，會占到一點石笱排水的斷面，會採特殊工法，維持6米寬度，提升交通便利性。

大村鄉長游盛感謝政府投入治水，保障居民免於淹水之苦，尤其兩側堤岸道路能拓寬，對地方幫助很大。

(中國時報)

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