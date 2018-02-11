肝病防治基金會 台大雲林分院掛牌

肝病防治學術基金會、全民健康基金會雲林分會於10日正式掛牌。（肝基金會提供）

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中國時報
／雲林報導

肝病防治學術基金會、全民健康基金會雲林分會10日在台大醫院雲林分院掛牌成立，該院肝膽科主任陳健弘任執行長，將提供肝病防治、諮詢、篩檢、醫療、轉介及追蹤等服務，醫師也將下鄉為民治療，讓雲林人免「肝」苦。

雲林縣長李進勇表示，肝病是台灣國病，雲林縣主要癌症死亡原因肝癌為第一位，期待該分會帶來正確保肝的健康概念以及後續的醫療轉介，尤其未來專科醫師將親自下鄉服務治療患者，用心及精神令人感動，是鄉親之福。

台大雲林分院院長黃瑞仁說，過去雲林沒有在地的腫瘤療護團隊，縣民需越區醫療，增添罹癌家庭的奔波負擔，該院陸續成立腫瘤醫學部、放射治療及安寧療護團隊，提供完整溫馨的照護，而肝病防治基金會舉辦2次大規模肝病篩檢，為雲林鄉親顧肝。

64歲亞洲大學講座教授陳俊宏是C肝帶原者，經治療並定期追蹤，回診抽血已驗不到C肝病毒，他分享治療成功歷程。

肝基會總會執行長楊培銘指出，目前台灣約有250萬B型肝炎帶原者，C型肝炎約55萬人，其發生肝癌比例明顯高於非帶原者，該會從1999年至2016年間，多次在雲林各鄉鎮市進行免費肝病篩檢，結果發現C肝帶原率皆高於全國平均。

陳健弘表示，未來分會將派肝膽胃腸專科醫師親至各鄉鎮進行治療，首站將前進元長鄉及大埤鄉，以實際行動為鄉親保肝。

(中國時報)

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