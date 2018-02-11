王金平文膽出書 揭政壇祕辛

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中國時報
／高雄報導

前立法院長王金平重要文膽，也是高雄資深媒體人王耀德，離開擔任15年的立法院參事後，花1年時間完成他的第4本著作《吟嘯徐行》，全書上下冊，除了政壇回憶，也有家庭好友的溫馨故事，10日新書發表、冠蓋雲集。

王耀德笑說，人生不是只有喝酒，每個人都有故事。寫書本來沒有計畫，但為什麼會寫？其實有2個人影響他，一個是前自立晚報社長吳豐山，吳豐山即使監委退下後仍出書、筆耕不斷、有在動腦，這是「生者」給他的啟發。

第2個是3個月前死去的民生報特派韓乃鎮，「乃公」在網路寫了很多文章，後來用影印的印了8本，並曾想將眷村還很多的故事記錄下來，結果來不及。所以「逝者」「乃公」也告訴，人生應該留下紀念，如同雪泥鴻爪。

66歲王耀德生於台南，世新專科編輯採訪科畢業踏入媒體，主跑地方政治新聞，從業30多年生涯，先後做過中央日報召集人、自立報系南部總經理，後來隨王金平到立法院，擔任參事，但高雄新聞圈仍習慣稱他「特派」。

離開度過15年的立法院，「特派」王耀德花了1年時間，10日在鳳山舉行《吟嘯徐行》新書發表會，書名引自蘇軾的〈定風波〉「何妨吟嘯且徐行」，王金平10日到場致詞並贈筆，與會的還有立委趙天麟、許智傑及親朋好友。

(中國時報)

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