北大隆恩、鶯歌運動公園啟用

位在三鶯新生地上的鶯歌運動公園10日舉辦開幕儀式，吸引民眾熱情參與。（陳俊雄翻攝）

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中國時報
／新北報導

新北市長朱立倫10日上午在三鶯地區走透透，他先主持三峽北大安置住宅「北大隆恩」落成典禮，並和住戶吃湯圓慶祝遷入新居，隨後轉往三峽祖師廟、公有市場發送春聯福袋，最後在鶯歌運動公園體驗運動設施，也鼓勵市民揪團來運動。

台北縣政府開闢北大特定區，卻因安置戶意見無法整合致使興建安置住宅計畫延宕14年，直到2012年才由新北市政府規畫興建安置住宅、並於2013年動工；由於原營建包商發生財務危機，安置住宅「北大隆恩」工程一度延宕，直到2017年才完成交屋及公共設施移交作業。

朱立倫表示，「北大隆恩」共興建5棟地上14層、地下2層的建築物，共提供396戶安置住宅及29戶店面，整體建築規畫以創造宜居都市環境及友善生活空間為概念，他也和住戶們一起吃湯圓，在農曆年前歡喜慶入厝。

隨後朱立倫前往三峽長福巖清水祖師廟及三峽公有市場參拜祈福並向市民祝福拜年，朱立倫也發送限量「新北狗來旺福袋」及春聯給到場民眾及市場攤商，祝大家新年好運旺旺來，全年一路旺到底！

朱立倫馬不停蹄趕往三鶯新生地，與市議員蘇有仁、林金結、洪佳君、黃永昌、林銘仁、彭成龍、廖本煙等人，共同為三鶯運動公園舉行揭幕啟用儀式，並呼籲市民春節期間享用大魚大肉後，不妨走進運動中心恢復健康也恢復體力，養成規律運動習慣。

朱立倫表示，除了公益時段提供銀髮族免費使用外，農曆初二至十五，凡揪1位同行者「1+1」來新北市各運動中心，即可享有體適能中心或泳池的免費體驗。

體育處指出，2月10日起至2月25日鶯歌運動公園試營運期間，全館運動設施免費，並規畫一系列免費體驗課程；3月1日正式營運，設籍於鶯歌區里民6個月內享體適能中心單次購票9折優惠， 詳見鶯歌運動公園官方粉絲團。

(中國時報)

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