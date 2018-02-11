中埔國小桌球隊 克難奪3連霸

中埔國小桌球隊員空閒時就在禮堂寫功課、看書，然後才能上場打球。（甘嘉雯攝）

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中國時報
／桃園報導

全校僅300多位學生的桃園市中埔國小在桌球項目表現優異，2015至2017年勇奪總統盃桌球錦標賽冠軍，3連霸成績創下桌球史的紀錄，家長會長梁維倫4位孩子先後都當選桌球少年國手，他要將10多年來真人真事改編成勵志電影《平凡英雄》，預計3月海選演員，學校選手也會入鏡參與拍攝。

梁維倫說，中埔國小一開始並沒有太多資源，靠著家長的支持一路走來，從硬體開始慢慢改善，教練等資源投入之後，成績大放異彩。

一手打造桌球隊的教練李冠熹功不可沒，他因為喜歡桌球，畢業後就到中埔服務，花很多時間訓練選手，「學生少、沒得挑，我們用時間來累積換取實力」，而學生也沒讓教練失望，「人人都是主角」。

校長黃慶宗表示，中埔國小桌球隊有25年歷史，孩子願意犧牲假日與玩樂時間，只為了有更多時間練習，平日下午4點練到晚上9點，假日也沒休息，練球前還需把功課寫完，課桌就搬到禮堂來，「台上寫功課、台下打桌球」的情況天天上演。

曾睦凱、丁源呈、潘宇鴻、吳宗翰、石恆毅、陳泓至幾位小小選手，相當喜歡桌球，他們說不怕苦，可以與大家一起練球，比賽獲得好成績，相當開心。

黃慶宗說，小朋友可以這麼投入打球，背後就是家長全力支持，在另名專業教練古文雄加入後，2017年舉凡官方或民間舉辦的比賽，如總統盃、JOLA盃、國語日報盃、第一銀行盃、生達盃、自由盃，完成「大滿貫」。

梁維倫成立文創公司，就是要將這段故事搬上大螢幕，預計要募款200萬拍攝影片，讓更多人知道弱勢學校如何力爭上游、台灣囝仔發光發熱。

(中國時報)

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