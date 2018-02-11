崗山之眼爆人潮 共乘小黃解塞

高雄觀光新亮點「崗山之眼」，今為試營運最後1天，累計吸引逾3萬人造訪。（柯宗緯翻攝）

友善列印
中國時報
／高雄報導

高雄新地標「崗山之眼」天空廊道，11日是試營運最後一天免費參觀，累積逾3萬人造訪，人氣相當夯，但山路狹小蜿蜒、停車腹地狹小，交通成一大問題。為此，觀光局每日安排8部以上觀光公車及安排共乘小黃，盼多元接駁緩解塞車情形。

「崗山之眼」2月4日對外開放前，已獲國際旅遊雜誌《孤獨星球》推薦認證，為期11天試營運免費入園，12日將正式收費，全票60元、在地居民免費，另有套票含接駁車，觀光局建議民眾可上崗山之眼官網預約。

「崗山之眼」爆紅後，民眾爭先搶睹，但開車到景點不易，得克服塞車及停車問題，加上接駁車要等很久，一度引發民怨。觀光局長曾姿雯指出，通往小崗山園區山區路況窄小蜿蜒，為保障遊客行車安全，園區均由接駁車搭載遊客進出。

至於停車問題，經曾姿雯協調後，阿公店水庫、森林公園、菜寮路停車場及大莊公園等停車場約257格車位（含10格無障礙車位）供遊客停車使用。另已向中央爭取新闢停車場經費，預計年底前再增60格。

曾姿雯表示，目前安排每日8部收費接駁車，各停車場接送遊客，班距約15至20分，並有逾30部共乘計程車，方便服務家庭旅遊及無障礙服務的遊客，呼籲民眾搭乘高捷南岡山站，從1號出口搭「紅68」至大莊公園，再轉搭崗山之眼觀光公車或共乘計程車前往，減少停車及候車時間。

(中國時報)

賞燈看花 相約月津港燈節 基市府便民 春節服務不打烊

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。