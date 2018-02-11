崗山之眼爆人潮 共乘小黃解塞

2018年02月11日 04:10 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄新地標「崗山之眼」天空廊道，11日是試營運最後一天免費參觀，累積逾3萬人造訪，人氣相當夯，但山路狹小蜿蜒、停車腹地狹小，交通成一大問題。為此，觀光局每日安排8部以上觀光公車及安排共乘小黃，盼多元接駁緩解塞車情形。

「崗山之眼」2月4日對外開放前，已獲國際旅遊雜誌《孤獨星球》推薦認證，為期11天試營運免費入園，12日將正式收費，全票60元、在地居民免費，另有套票含接駁車，觀光局建議民眾可上崗山之眼官網預約。

「崗山之眼」爆紅後，民眾爭先搶睹，但開車到景點不易，得克服塞車及停車問題，加上接駁車要等很久，一度引發民怨。觀光局長曾姿雯指出，通往小崗山園區山區路況窄小蜿蜒，為保障遊客行車安全，園區均由接駁車搭載遊客進出。

至於停車問題，經曾姿雯協調後，阿公店水庫、森林公園、菜寮路停車場及大莊公園等停車場約257格車位（含10格無障礙車位）供遊客停車使用。另已向中央爭取新闢停車場經費，預計年底前再增60格。

曾姿雯表示，目前安排每日8部收費接駁車，各停車場接送遊客，班距約15至20分，並有逾30部共乘計程車，方便服務家庭旅遊及無障礙服務的遊客，呼籲民眾搭乘高捷南岡山站，從1號出口搭「紅68」至大莊公園，再轉搭崗山之眼觀光公車或共乘計程車前往，減少停車及候車時間。

(中國時報)