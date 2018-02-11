基市府便民 春節服務不打烊

2018年02月11日 04:10 中國時報 李其樺 ／基隆報導 ／基隆報導

農曆春節即將到來，基隆市政府在春節前夕推出數十項便民措施，包括年貨公車、老人及身障津貼發放、基隆廟口夜市春節期間24小時營業、平溪天燈節接駁公車等，另自8日至14日國家清潔周期間，下午1點也將加派環保回收車清運垃圾。

基隆市公車處從13日起至15日除夕當天推出年貨公車，期間上午8點至中午12點每1小時從基隆公車總站發出，行經孝二路商圈、成功市場、安樂果菜市場和仁愛市場，民眾可搭乘年貨公車前往各區市場採買年貨，毋須再轉乘其他大眾運輸工具。

因應新北市政府舉辦平溪天燈節，公車處另於3月2日推出接駁公車，當天上午9點至晚上7點在基隆市公車總站發車，每20分鐘一班，去程收費30元，回程則提供免費接駁服務。

為了紓解過年車潮，基隆市交旅處推出「路況快易通」APP，自今年1月起至年底供民眾下載查詢基金公路、湖海路、台2丙線（暖暖到福隆）和台2線（瑞濱到福隆）等4組連假期間易擁塞路段即時車況查詢。

另外，基隆市從8日至14日國家清潔周期間，每日下午1點加派環保回收車巡迴清運垃圾；2月15日除夕當天，從下午1點至晚上6點收運垃圾，市區也提供17處垃圾子母車供民眾使用。6點後，全基隆市開始停收垃圾，直到2月19日才恢復收運垃圾工作。

(中國時報)