客雅平交道屢遭闖 祭9萬重罰

新竹市客雅平交道半年內就被舉發39起闖越平交道案。（徐養齡翻攝）

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中國時報
／竹市報導

新竹地區交通違規檢舉量居高不下，其中闖越鐵路平交道的案件也占不小比例，光是去年下半年舉發輛就多達74件，又以新竹市客雅平交道39件最多，每件最重可開罰9萬元，面額較一般交通違規高出許多，要給不守規矩的駕駛人當頭棒喝。

台南市1名駕駛上月過平交道時，見警示燈響起，不僅未停車，反而加速闖越，危險行徑被後方轎車行車紀錄器拍下，警方接獲檢舉，認定違規屬實，依照《道路交通管理處罰條例》開罰7萬4500元，創下年度第3高罰單紀錄，僅次於9萬元酒駕拒測罰單。

鐵路警察局台北分局新竹分駐所表示，經統計，去年6月到12月間，新竹地區闖越平交道就多達74件，換算每月就高達約12件，其中又以新竹市客雅平交道（南外街）39件占大宗。

追蹤原因，客雅平交道因緊鄰住宅區，車流量不小，部分駕駛人不願等待遮斷器放下數十秒時間，以為火車還沒來都沒事，險象環生的場景時有所聞。

過去闖越平交道罰則，頂多1萬5000到6萬，去年7月加重罰則，最高可開罰9萬，包含平交道上超車迴轉、臨停，一併加重開罰，統計2016年全台共開罰1175件，實際搶快者可能更多，潛在危機令人捏把冷汗。

警方指出，新竹縣、市共有20個鐵路平交道，皆設有3到4支監視器，警方若接獲民眾檢舉，會調閱監視器交叉審核，查證違規屬實便會依規開單舉發。

春節運輸高峰期逼近，台鐵扮演關鍵角色，警方呼籲駕駛人行經平交道前，務必將車速降低到時速15公里以下，若遇警鈴響起、閃光號誌顯示，遮斷器放下，則需在平交道入口端停止線等候列車通過，切勿一時貪快，免得害人又害己。

(中國時報)

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