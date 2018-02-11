試乘811電動公車 身障者滿意

811線為低底盤公車，行動不便的莊田豊興奮說，終於能自己搭公車了。（陳淑娥攝）

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中國時報
／台中報導

台中市第1條山海線全電動公車811線將於13日上路，由大甲新政大安港路口駛至豐原東站，10日舉行試乘活動，身障人士也共襄盛舉，興奮地說，生平第1次自己搭公車，以前總是望車興嘆，811通車後，出門更方便了！

長期爭取電動公車的市議員吳敏濟表示，根據統計分析，移動汙染源占全市空氣汙染近3成，特別是柴油車啟動及爬坡時，排放大量黑煙，市公車有必要替換成零排放的電動公車。811是條綠色交通路線，對於降低空汙有實質幫助，期待其他路線逐步汰換掉柴油車。

10日試乘會吸引民眾攜家帶眷體驗，由大甲新政大安港路口站搭至后里馬場站；依賴電動輪椅代步、57歲身障者莊田豊興奮說，傳統公車門檻太高，想搭也上不去，長期來總是望車興嘆，上醫院做復健只能叫復康巴士，有了低底盤811電動公車，以後出門方便多了。

公運處綜合規畫課長劉邦彥表示，由於電動公車1輛要價1000萬元以上，最高甚至1400萬元，柴油車只要500萬元，市府祭出多項利多鼓勵業者採用純電動公車，包括營運補助提高為50元，電動車擁有優先路線營運權，並協助向中央爭取購車補助。

台中市交通局長王義川指出，在811線及956線上路後，台中已有15條電動公車路線，電動公車數量高達82輛，為全台第1。

(中國時報)

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