翻轉麥寮 社教園區動土

2018年02月11日 04:10 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣麥寮鄉社教園區10日動土，總工程費4億多元由台塑集團贊助，前雲林縣長張榮味、立委蘇治芬及近千鄉民一起見證盛事，但張與蘇毫無互動。現任縣長李進勇未出席。

張榮味讚許麥寮鄉長許忠富不遺餘力推動各項建設，也稱許台塑集團總是為公益奉獻。蘇治芬感謝台塑集團大力協助，肯定許忠富才執政3年，便能帶領鄉公所團隊在完全不靠中央的情況下，打造出國家級的社教園區，完成不可能的任務，其執行力與效率令人刮目相看，未來園區完成後，將是鄉民及後代子孫之福。

許忠富說，這幾年麥寮的成長堪稱奇蹟，蛻變速度令人驚訝，雖困難重重，不過公所腳步沒停過，社教園區是麥寮創鄉以來最大建設，是翻轉麥寮的關鍵，以國際級的競圖規格吸引知名建築師比圖，後由趙建銘及徐奇岩勝出，完竣後，從兒童、青少年、老人、新住民等全方位都能照顧到。

許忠富強調，社教園區是麥寮都市化的開始，發展空間無限，感恩台塑集團一起創造產業共榮、永續共存與地方共生的多贏局面。

該社教園區占地約2.4公頃，第一期規畫智慧圖書館地上2層，生活美學館地上3層，弧形流線設計冬季可擋住強烈的東北季風，夏天則能導風，歷時597個工作天，預計2019年9月30日竣工。

(中國時報)