翻轉麥寮 社教園區動土

雲林縣麥寮鄉社教園區10日動土，總工程費4億多元由台塑集團贊助，前雲林縣長張榮味、立委蘇治芬及近千鄉民一起見證盛事。（許素惠攝）

友善列印
中國時報
／雲林報導

雲林縣麥寮鄉社教園區10日動土，總工程費4億多元由台塑集團贊助，前雲林縣長張榮味、立委蘇治芬及近千鄉民一起見證盛事，但張與蘇毫無互動。現任縣長李進勇未出席。

張榮味讚許麥寮鄉長許忠富不遺餘力推動各項建設，也稱許台塑集團總是為公益奉獻。蘇治芬感謝台塑集團大力協助，肯定許忠富才執政3年，便能帶領鄉公所團隊在完全不靠中央的情況下，打造出國家級的社教園區，完成不可能的任務，其執行力與效率令人刮目相看，未來園區完成後，將是鄉民及後代子孫之福。

許忠富說，這幾年麥寮的成長堪稱奇蹟，蛻變速度令人驚訝，雖困難重重，不過公所腳步沒停過，社教園區是麥寮創鄉以來最大建設，是翻轉麥寮的關鍵，以國際級的競圖規格吸引知名建築師比圖，後由趙建銘及徐奇岩勝出，完竣後，從兒童、青少年、老人、新住民等全方位都能照顧到。

許忠富強調，社教園區是麥寮都市化的開始，發展空間無限，感恩台塑集團一起創造產業共榮、永續共存與地方共生的多贏局面。

該社教園區占地約2.4公頃，第一期規畫智慧圖書館地上2層，生活美學館地上3層，弧形流線設計冬季可擋住強烈的東北季風，夏天則能導風，歷時597個工作天，預計2019年9月30日竣工。

(中國時報)

試乘811電動公車 身障者滿意 助花蓮賑災 熱博義賣好暖心

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。