助花蓮賑災 熱博義賣好暖心

屏東熱帶農業博覽會賣出6組由Hello Kitty代言的限定農特產品，並將6萬元捐出為花蓮大地震賑災。（謝佳潾攝）

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中國時報
／屏東報導

花蓮大地震震毀不少無辜家庭，各界不捨之餘紛紛發起捐贈活動雪中送炭，而屏東人也愛心不落人後，縣長潘孟安10日在熱帶農業博覽會上扮起叫賣哥，不到10分鐘即賣出6組由Hello Kitty代言的限定農特產品，現賺6萬將捐出賑災，另有小農也響應善舉要捐出部分所得。

「願花蓮平安！」潘孟安指出，農曆春節將至，花蓮大地震的遺憾令人不捨，案發時屏東消防特搜大隊連夜出發趕抵現場支援，而雖不幸的訊息陸續傳出，但大家還是要為逃過一劫的人加油打氣，因此盼藉由熱博會的人氣進行義賣、拋磚引玉，為賑災出一分心力。

他說，由Hello Kitty代言的熱博會限定農特產品，一組售價1萬，內有竹林有機農場香蕉果乾、枋山休閒農場芒果乾、龍潭合作社鳳梨乾、滿州農會黑豆茶、屏東市蔬菜產銷班第13班牛蒡煎茶、東佶農物桂圓紅棗枸杞黑磚薑糖等，民眾不僅買到屏東代表農特產，還能做愛心一舉數得。

在潘孟安熱情地叫賣下，不到10分鐘即售出6組農特品等同捐贈6萬，當中神農獎得主林清源，不但自掏腰包買1組，還要將100份老鷹紅豆禮盒的售出所得3萬8000元也全數捐出賑災，他說，他雖然沒辦法到災區現場幫忙，但真心希望能因此出點力。

屏縣府表示，熱博會自2月3日開幕以來，人潮不斷，喜愛Hello Kitty的大小朋友紛紛來朝聖，目前入園人數已破20萬，預計春節將有一波高峰，盼大家響應遊玩做公益。

(中國時報)

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