丁守中開支票 都更一坪換一坪

2018年02月11日 04:10 中國時報 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

花蓮大地震引發民眾對居住安全的關注，最好的辦法就是都市更新改善，台北市長柯文哲日前指出，都更戶別幻想一戶換一坪、外加車位，一毛錢都不用出，國民黨市長擬參選人丁守中10日抨擊柯「沒有同理心、不了解民間疾苦」，更承諾當選後用容積獎勵，以「一坪換一實坪、外加一個停車位」鼓勵民眾舊換新，且要成立直屬市長的「緊急災變防救局」。

北市40年以上的老舊房屋約有40萬戶，耐震係數嚴重不足，萬一發生地震恐造成上千棟建築倒塌，巷弄狹窄也使救災困難，不料，柯文哲卻講出都更一坪換一坪加車位是幻想，還說市民的腦袋需要都更。丁守中昨說，為提升居民安全與城市防災，北市府責無旁貸。

丁守中強調，雖然當前都更推動困難重重，但眼看目前台北市民平均居住空間只有6.2坪，屋齡平均34年，全台最老舊，耐震係數嚴重不足。為提升市民居住安全與城市防災，應全力以大幅容積獎勵方式協助市民舊居換新屋，他更喊話，「有能力對付釘子戶！」

丁守中痛批，柯文哲沒有關懷心、同理心，自己住在8000萬的豪宅，不了解民間疾苦。他說，因為北市人口逐年減少，容積用不完可以全力以大幅容積獎勵方式，加高樓層、縮小建蔽率，使道路、公園變大，協助市民舊屋換新屋，如果當選市長一定辦得到一坪換一實坪，外加一個停車位。

面對批評，北市府發言人劉奕霆表示，市政並非只是喊口號，市府都更已有成果，會持續努力。

此外，丁守中還說，以台北市的地理環境與氣候條件，城市的防災減災更重要，擔任市長後，將比照國際大都會在消防局的救災工作外，另成立「緊急災變防救局」專責機構，負責各項天災與人為災變的防災、減災、監測及定期安檢，進一步保障市民生活與居住安全。

(中國時報)