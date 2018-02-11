涉竊密創業 3科技主管被起訴

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中國時報
／台南報導

台南市永康區冠榮科技公司3名資深幹部，涉嫌於任職期間竊取設備機密及全台獨創的耐溫鈦奈米級多層膜技術，並在外設立與冠榮同性質的永合益科技，導致冠榮損失高達7億多元。儘管3人否認涉案，但台南地檢署偵查終結後，仍依違反營業秘密法起訴。

檢方指出，被告蔡政達曾是冠榮科技設備部經理，翁榮財曾是薄一廠廠長，方敏郎曾是研發部經理，3人進入公司服務約20多年，服務期間即密謀創立同性質的鍍膜公司，並設法竊取冠榮獨家研發的耐溫鈦奈米級多層膜技術。

2015年6月間，蔡政達等人先集資200萬元在仁德區成立永合益科技，並找親友擔任公司掛名負責人，他們則負責竊取冠榮的商業機密，包括鍍膜設備設計圖、電子鎗系統設計圖、爐體設備零件設計圖等電子檔案，再以個人名義商請公司合作廠商製作器材，提供永合益營業使用。

2016年3月至6月間，蔡政達等3人陸續離職，但蔡政達於同年3月底向合作廠商訂購的35件爐體零件，卻陰錯陽差送到冠榮科技，全案才曝光。

冠榮科技統計，3人竊取的設備開發研發費用約1億6091萬元，製成鍍膜設備2套，販售設備價值約1億167萬元，還造成冠榮科技每年營業損失約4466萬元，再以每套設備使用年限10年計算，將造成營業損失約4億4663萬元，合計約7億921萬元。

偵訊時，3名被告的供詞均避重就輕，還否認永合益的設備「抄襲」，僅承認「參考」，並供稱部分零組件雖雷同，但組裝後的主體不一樣；至於設備電子檔則是工作做不完帶回家繼續做，絕沒有外流冠榮的營業秘密。不過，相關說詞均不被檢方採信。

(中國時報)

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