高美館空間改造 首展靜河流深

2018年02月11日 04:10 中國時報 曹明正 ／高雄報導 ／高雄報導

高美館建館23年首度展覽空間大改造後開幕首展《靜河流深》10日開展，回應去年行政法人化後，關照在地脈絡，邀請7組國外藝術家與5組國內藝術家，團隊帶來系列代表作品或現地創作，改制後的高美館還值得更多期待。

高雄市專業文化機構是台灣第1個由地方政府成立的行政法人，以一法人轄高雄市立歷史博物館、高雄市電影館及高美館3館所，其中高美館正面臨各城市美術館興建風潮，還有鐵路地下化及輕軌捷運均在周邊設站的空間革命。

《靜河流深》成為高美館法人化後，第1個年度首展，並且是建館23年來，第1次就展場空間進行美感與專業設施重新改造後，在新升級的104、105展場展出，如何叩問美術館與城市連結的可能性？從展覽不難嗅出蛻變的意味。

南台灣藝文界對高巿府喊出行政法人後有不少雜音，除了「高雄市專業文化機構」的名稱難以突顯博物館的定位，也因為雖有國外如大英博物館、羅浮宮等改制例子，卻仍有「世界潮流」可能在台灣「水土不服」的隱憂。

不過法人化後，高美館有著人才晉用、預算鬆綁的彈性，首展《靜河流深》則以河流為隱喻，除以館內空間為主場域，還將中都唐榮磚窯廠、史博館、電影館、旗津灶咖等納入「流域」，做到在地文化與歷史場域的串連。

(中國時報)