弱勢童、扶助人相見歡

2018年02月11日 04:10 中國時報 張伊珊 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

中華民國紅十字會嘉義縣支會，推展弱勢學生助學圓夢計畫，至今已扶助超過257名學生。再過幾天就要過年了，受助學生與扶助人10日上午在嘉義縣人力發展所相見歡。也曾是受助學生的冠瑛，如今已大學二年級，她一直捨不得離開嘉縣紅十字會，主動擔任會內志工，希望散播更多愛的種子。

冠瑛家中有3姊妹，她排行老么，父親因工作不穩定，加上長期有失眠困擾，需時常回診；母親則要照顧罹患腦性麻痺的大姊，無法外出工作，爸爸與大姊所需就醫費用龐大，使得她從國小便始接受嘉縣紅十字會扶助，讓她不用煩惱家裡經濟狀況，她現已就讀長庚科技大學護理系，未來不僅要好好照顧家人，也希望回饋社會。

目前就讀朴子國中二年級的小芹，雖然來自弱勢家庭，但她努力讀書，課業表現優異，不僅獲得獎助學金，還代表國中組受助學生，上台致感謝詞，說著說著還一度哽咽。由於父親罹患口腔癌，家中經濟仰賴母親剝蚵，但每月僅9000元的收入，實在難以負擔生活費用，幸好透過嘉縣紅十字會扶助，才能讓她安心就學。而她也一直保持優良成績，不讓媽媽擔心。

扶助人郭春松，同時是竹崎高中校長，第2年參與扶助計畫，今年看到他扶助學童又長大了，而且上台領獎助學金，覺得心裡相當感動，很放心把扶助金交由紅十字會嘉縣支會處理。

(中國時報)