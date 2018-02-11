罕病鬥士 歲末相聚看偶戲

脊髓肌肉萎縮症病友，10日受邀觀看「偶偶偶劇團」演出的戲劇。（柯宗緯攝）

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中國時報
／高雄報導

罕病脊髓性肌肉萎縮症（SMA）病友王淑美，號召員工樂捐尾牙獎金，邀請台北「偶偶偶劇團」南下高醫大演出，10日邀請SMA50名病友看劇，提前感受年節歡樂氣息。另外，皇家金宸大飯店昨席開30桌，邀請展望會弱勢家庭圍爐。

54歲王淑美從小發病，但早年醫學不發達，直到10多年前，才確診為SMA患者。她說，自己屬第3型，起初還能勉強走路，到後期只能坐輪椅，不良於行外，手部幾乎無力施展，身體功能逐漸退化，因此對於病友心情感同身受。

身為台灣脊髓性肌肉萎縮症董事的王淑美，致力推廣SMA相關醫學知識，讓夫妻婚前基因篩檢免於生下SMA寶寶，另不確定自身疾病者可及早透過抽血確診。她與丈夫成立巨立開發，發起此次公益活動盼拋磚引玉，為病友籌募維生及行動輔具。

台灣脊髓性肌肉萎縮症理事長、高醫小兒科醫師鐘育志表示，SMA是基因缺陷，導致脊髓前角運動神經元退化，造成肌肉無力及萎縮，發病率約萬分之一，推估全台有2300人，目前所悉有300多位病友，多數第1型患者2歲前會死亡。

皇家金宸大飯店董事長簡惠芳，10日邀請展望會關懷的弱勢子弟、家庭吃圍爐宴，更與身旁親友捐出15萬元的助學紅包。展望會同時頒發第2學期助學金，受助學子有3827人、近3千萬元。南區辦事處主任陳雅玲說，現正發起「10000個紅包‧10000個契機」行動，募集助學紅包，讓孩子及家長不需為學費而煩惱。

(中國時報)

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