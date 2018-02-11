2018年02月11日 04:10 中國時報 主筆室

此次花蓮震災造成重大傷亡，許多家庭破碎，這是「大地無情」；而黃金搶救期，第一線軍警消不顧安危、冒險搶救傷患，傳達的是「人間有愛」。此刻，不分藍綠、不分你我，大家都是花蓮人，這是團結的時刻。

過去一段期間，朝野互信不足，執政黨用力清查在野黨黨產，政壇充斥著謾罵、叫囂，選戰也開始加溫，政治語言滿天飛；而這次面對無情天災，中央與花蓮縣府全力合作，讓後續救災順利推展；當蔡總統夜宿花蓮時，更展現國家領導人的溫度與同理心，適度安撫民心。

同樣地，在野黨這次極力克制，不僅未搧風點火，大肆批判執政黨救災不力，反而是號召捐錢、捐血賑災。若說天災無情，此刻台灣正也因為面對無情天災，讓朝野拉近距離。畢竟，天災不分顏色或黨派，無可迴避，你我都可能遇上。

也因此，災後重建更需要朝野合作。例如，日本救難隊攜帶來台的高階生命探測儀一度發揮功效，未來各縣市若要添購救災機具與設備，包括親民黨黨團倡議成立「防災總署」，這些都涉及修法、預算編列等，都需要立法院朝野配合，才能在最短時間內完成。

其次，這次地震凸顯建築物耐震係數不足的老問題。據統計，全台超過30年屋齡的住宅約400萬宅，而都市更新牛步化的問題存在已久，未來如何從容積獎勵、建蔽率來提高都更誘因，逐一拆解「老危屋」的未爆彈，都需朝野費思量。

花蓮地震，給台灣上了一堂血的教訓，如何從悲情走向未來，朝野都應放下成見，真正體會基層民眾的需求：給人民一個安全的家！

(中國時報)