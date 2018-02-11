迎日拒陸 救災生嫌隙

2018年02月11日 04:10 中國時報 胡 勇

春節前夕，台灣花蓮遭遇強震，致兩岸民眾傷亡慘重。正所謂血濃於水同胞情，大陸從官方到民間都及時伸出援手，這份情義也得到台灣朝野積極評價，在兩岸關係加速冰凍的寒冬，湧現出一股珍貴感人的「兩岸一家親」暖流。然而，冰凍三尺非一日之寒，這股暖流還遠遠不足以衝破堅冰。

災難發生後，大陸各界紛紛慷慨解囊或表達捐助意願。廣大網友也在網路平台為台灣同胞祈福，平日裡甚囂塵上的各色仇台言論一時間大為收斂。大陸國台辦旗下的「中國台灣網」特別強調了「同胞之情」，並截圖大陸網友的發言：「台獨只是一種政治立場，在自然災害面前，我們應該站在人類甚至是生命的立場。無論你和我一樣不一樣，我都希望你平安。」

與此同時，被大陸官方認定放縱台獨的蔡英文和一眾獨派媒體也沒有「辜負」大陸網友的善意。蔡英文不僅探視了受傷住院的陸客，還首度用簡體字發推文，向遇難陸客家屬表達慰問，並承諾「尚未尋獲的5位中國大陸旅客，我們不會放棄任何希望，會盡最大的努力。」這消息被陸媒迅速發布後，蔡英文也罕見以正面形象出現在大陸輿論上。

連平日逢中必反的一些親綠媒體也似乎受到了「兩岸一家親」的感染。《人民日報》海外版官網「海外網」破天荒點名《蘋果日報》、《自由時報》等也報導了大陸民眾對花蓮災情的關心。此外，三立新聞關注失聯陸客的下落，希望台灣民眾協尋的「正能量」新聞也得到陸媒肯定。

然而，兩岸政治上的對立與猜忌很快就帶偏了齊心協力抗震救災的主題。陸方對台灣拒絕大陸救援隊卻請求日本派人的做法不爽，台灣方面也對北京繞開陸委會，直接與花蓮縣長對話的舉動耿耿於懷。在我看來，這都是政治力作用下的某種扭曲。如果真是以救人為第一要務，大陸應當充分尊重台灣的判斷和選擇。如果真的秉承「一中原則」，大陸應當對日本支援救災表達感謝。大陸外交部的反應也不是首先感謝日本出手相助，而是抗議「日方借賑災慰問之名在國際上公然製造一中一台。」

同理，如果救人第一，陸委會不應斤斤計較名分，而應盡力幫助花蓮爭取來自大陸的資源。如果台灣當局真的沒有政治考量，那麼擁有先進技術與裝備，且經驗豐富的大陸救援隊理應是首選，或至少和日本並列為優先選項，為何最終厚此薄彼，以至於被陸媒形容為「海峽餘震」？陸委會口口聲聲說「希望外界不要在兩岸互動面做過多政治解讀」，但在兩岸關係現狀下是不可能的。在有心媒體的引導下，很多大陸民眾必然會得出台灣當局的辯解是欲蓋彌彰，本質是拒絕大陸善意，甚至仍在和大陸賭氣的結論。

《旺報》最近發問，「兩岸面對災難時放下對抗，難道不能在災難平復後延續？」事實上，在救災如火如荼之際，兩岸已然生出嫌隙，更遑論災後。歸根究底，我們珍視兩岸同胞情誼與彼此的善意，但內心的暖流無法衝破現實的堅冰，政治分歧終究要政治解決。

(中國時報)