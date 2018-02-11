小英也可以是好總統

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中國時報

0206花蓮大地震在全國各縣市搜救隊迅速馳援下，終將傷亡災情控制至最低，但死者超過半數是陸客。在9日晚間還有5名失聯陸客尚未尋獲前，蔡總統在推特以簡體字發文，慰問罹難者家屬，也矢言：「尚未尋獲的5位中國大陸旅客，我們不會放棄任何希望。在人道救援上，兩岸沒有距離。」

台灣過去這些年，天災人禍不斷，有死傷慘重的921、台南和花蓮等大地震，因為媒體與民主化的發展，政治人物的救災表現全都露，人焉廋哉，不但影響個人當下的民調支持度，對其後續的政治前途也有深沉影響；善利用「救災政治學」者，可以反敗為勝，例如高雄氣爆後的花媽、台南地震後的賴神。

但也有在救災時栽了大跟斗的，例如：921大地震時，李登輝坐著直升機巡視南投災區時，他的直升機隊起降引起強烈氣旋，吹斷的樹幹壓在一對母女身上，造成女童送醫不治，女童母親當時氣得破口大罵李，李登輝居然痛斥婦人:「為了一點小事就在那裡吵吵鬧鬧」；類似的一幕也發生在馬英九身上，馬執政第2年，莫拉克風災災情空前嚴重，小林村慘遭滅村，馬英九巡視災區遭災民攔路跪地哭訴「見不到總統」，馬英九竟回：「你不是見到了嗎？」這次失言造成馬的高人氣從此翻轉，終至國民黨潰不成軍。李、馬在國家發生災難時的失言，是所有政治人物必修的「勘災政治學」。

平心而論，蔡英文在此次花蓮震災時的表現可圈可點，直到傳出由陸委會「婉拒」大陸支援救災的請求，但又獨獨接受日本支援，只因他們「有高階生命探測儀」。這樣的理由只能說太瞎，像是藉機又在政治操作。

花蓮大震後，蔡英文兩度到災區視察，慰勞鼓舞參與救災的國軍警消、到醫院探視傷者，也到收容所慰問驚嚇過度、六神無主的災民們。這時候的她，就像個大家長，撫慰受傷的心靈，又給予強力的支持；推特上以簡體字向受難陸客的家人致慰與承諾；更有甚者，這兩次小英到花蓮勘災，特別交代不必啟動維安，不調用警力，讓所有警力都能投入救災。在在的細膩貼心，我看到了充滿人性光輝的蔡英文，她可以是個好總統。

其實，我多麼希望，蔡英文能藉勘災，感受到直接接觸人民、與民同苦的成就感。過去在國安高層建議下，動輒用拒馬、蛇籠、成千警力將小英與人民隔離的錯誤決策，是造成員警過勞元凶。跨越藩籬、拒馬，直接與民眾接觸，聆聽他們的心聲，誠懇對話，蔡英文也可以是個好總統。（作者為亞洲警察學會祕書長）

(中國時報)

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