平昌冬奧和平紅利 別太樂觀

2018年02月11日 04:10 中國時報 李明

南韓平昌冬季奧運會2月9日舉行開幕式，北韓派出最高人民會議常任委員會委員長金永南和金正恩胞妹金與正出席開幕典禮，南韓總統文在寅和夫人趨前伸出熱情雙手。金永南是北韓名義上的元首，是金正恩之外的第二號人物，他出席開幕說明金正恩對冬奧會的支持，金與正聯袂來訪更令人遐想，是否意味更深層的意義。

文在寅10日接見北韓高層代表，金與正果然帶來金正恩致文在寅的親筆信，邀請文在寅伺機訪問北韓。看來文在寅在平昌冬奧得到他夢寐以求的兩韓和解大局，算是最大贏家。

平昌冬奧的和平紅利能持續多久，人言言殊，文在寅的外交戰略是否有效，是能否繼續的第一個要素。文在寅的熱望無可置疑，他想藉平昌冬奧建立的互信，把北韓拉回談判桌，碰觸朝鮮半島無核化的議題。但北韓是否願意，不是文在寅說了算。

北韓政策反覆無常，就在冬奧會開鑼前一日，金正恩將原本4月25日的北韓建軍節改為2月8日，並舉行建軍70周年大閱兵，北韓展示精銳部隊，觀看先進的洲際彈道飛彈「火星14型」與射程可達美國本土的「火星15型」通過閱兵台，這明顯是向美示威。

北韓領導層現已自居核武強國，對美國有更大的信心，並藉著和南韓親近，分化南韓與美國的關係。美國領導層不願見到南韓墜入北韓的和平攻勢，已經意在言表，北韓分化南韓與美國確實已收到可觀的效益。

朝鮮半島周邊強權對兩韓事務的介入情勢，是和平紅利能否持久的第三個要素。為了讓北韓代表團順利參加平昌冬奧，安理會暫時豁免對幾名來訪北韓高官的制裁，可是僅有3天。美國副總統彭斯日前和日本安倍首相會晤，宣布對北韓「將祭出最嚴厲的制裁」，彭斯和文在寅會晤時再度做同樣的宣示。年來川普總統與金正恩的針鋒相對，敵意至今未曾稍解，因此美國應是左右朝鮮半島和平最大的因素。

就在此時，美國核動力航母卡爾文森號、雷根號和多艘核潛艦聚集朝鮮半島周圍，加以日本、南韓境內的美國先進軍機，形成了對北韓的包圍網。平昌冬奧一結束，新一輪的軍事演習即將上場。文在寅如要和平紅利，美韓軍演如何繼續？

這種氛圍底下，國際傳媒釋出美國可能對北韓遂行「流鼻血式」的局部軍事打擊。在美國而言，這是先制性的攻擊，以壓制北韓的冒險主義為目的；但北韓和許多國家反認為這是一種侵略行為。

冬奧會期間的亮麗風華，遮掩不住相關國家的得失算計。在這複雜的較量過程，外交人員站在第一線，求取己方最大的利益。外交失敗後常跟著軍事行動，但後者將是各方不可承受之重。

我們希望平昌冬奧的和平紅利能持久，朝鮮半島最終可免於戰禍。但美國與北韓屢走險棋，還容不得對半島前景過於樂觀。平昌冬奧是否有和平紅利，當如是觀。（作者為國立政治大學外交系教授）

(中國時報)