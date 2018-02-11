老屋「健保」要有誘因

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中國時報
劉松嘉

報載營建署為了避免統帥飯店倒塌事件重演，計畫修法將公眾使用的建築物包括旅館、大型百貨公司等場所強制辦理耐震評估」。讓我不禁想起前年內政部花次長因發布「政府研擬規畫老屋強制健檢」掀起軒然大波；繼而蔡總統同年11月指示對「老舊公寓住宅更新」限期提出規畫方案，但迄今1年多卻無具體成效。

究其主因應是修法只從政府的角度看，沒有結合民眾的同理心，缺乏整體配套措施，產生不了誘因，因此解決不了問題。

老屋健檢計畫編列鉅額預算，為何到頭來卻落得民眾冷感以對呢？就配合申請一階段老屋健檢的民眾而言，耐震初評每案可申請補助8000元，確有相當比例經初評確認耐震能力不佳而應進入第二階段耐震詳評，但第二階段詳評動輒即需款百萬，更遑論之後補強甚或拆除重建的經費。縱使政府可補償近半，多數民眾仍舊無力負擔。政策如欲達成目標首需解除此等疑慮，不宜完全歸諸於民眾自主申請、自主管理。

政府應規畫一套關於問題老屋強制「健保」的措施，對檢出劣化徵兆的屋主提供一套令其安心可靠的預警監測設備，使其能在有保障的狀況下持續居住，徐圖良策。另結合保險業，針對類似危樓導入先進的科學監測減災設備，據以重估風險，訂定合理適用的保險制度，加上政府補助， 誘導屋主配合整體更新。

花蓮地震的民氣可用，政府應推出具同理心又務實可行的配套措施，徹底解決老舊危險建築的問題。（作者為安全監測公司負責人）

(中國時報)

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