台印破獲1噸安毒 4嫌恐判死

2018年02月11日 04:10 中國時報 林郁平 ／台北報導 ／台北報導

台印警方合作查獲一艘走私毒品的台籍漁船，起獲41大袋、1025公斤的安非他命。警方同時發現，走私毒品的台籍漁船竟假冒新加坡國籍。（林郁平翻攝）

刑事局與印尼警方合作，9日晚間在印尼巴淡島外海查獲一艘走私毒品的台灣籍漁船，起獲41大袋、總重高達1025公斤的安非他命，再創印尼緝毒史上新高，警方當場逮捕52歲船長謝來福等4名台嫌，懷疑嫌犯企圖將這批毒品轉運到台灣或印尼、澳洲等地，刻擴大偵辦中。

偽裝星籍船滯留公海

台印警方去年7月曾聯手，在印尼萬丹省安亞海灘緝獲1公噸的走私安毒，緝捕過程中，印警當場開槍擊斃30歲台嫌林明輝，並逮捕陳威全等8名台嫌。本月2日，刑事局又在小琉球外海查獲一艘漁船走私1.2公噸的K他命，經深入追查，發現還有跨境運毒集團持續利用漁船走私毒品，鎖定數艘可疑船隻後，立即將情資與印方交換合作。

警方發現，這艘偽裝成新加坡籍、化名「Sunrise Glory」號的台籍漁船，日前一直滯留在公海，行跡相當可疑，經印警協請該國海軍出動，在巴淡島外海航線必經之地進行搜捕攔查，9日晚間終於查獲該船，逮捕謝來福、陳金頓、黃慶安、陳忠男等4名台嫌。

飼料袋裝毒市值15億

警方調查，謝嫌等人上月分別從國內搭機出境至香港等地，然後在同艘船上會合，研判還有其他共犯在逃，正積極追緝中。

警方在船上查獲41大袋印有緬甸出產字樣的飼料袋，每袋有25公斤安非他命，總重約1025公斤，在印尼當地市值高達15億元台幣，初步研判毒品可能來自緬甸，謝嫌等人負責海上運輸，準備伺機轉運到台灣或東南亞國家、澳洲一帶，所幸及時攔阻於境外，未讓大量毒品流入國內。

我在印尼死刑攀新高

印尼檢方上月10日才將去年走私1公噸安毒的陳威全等8名台嫌求處死刑，另有11名涉毒台嫌已遭印尼各級法院判處死刑，如今又有4人落網，警方表示，在印尼運輸2公斤的毒品就會被判死，這4人恐怕也難逃法律制裁，國人在印尼遭判死刑的人數將再攀新高。

刑事局表示，目前全案由駐印聯絡官與印尼軍警共同合作調查，兩國警方也分別擴大偵辦中，未來將持續與印尼等國執法機關密切合作，防堵跨境毒品走私案件。

(中國時報)