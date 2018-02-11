漁船密艙藏菸 吃水太深漏餡

友善列印
中國時報
／宜蘭報導

年節將至，部分漁民冒險從事走私菸酒乾貨，想要趁此機會大撈一筆，南方澳籍漁船「新財滿」、「金勝順六」號，9日晚間載著700多萬元、近15萬包的走私菸品企圖闖關入境，殊不知早被海巡、機動查緝隊、警方等多個單位盯上，漁船進港時被等待已久的查緝人員當場查獲，依涉嫌菸酒管理法送辦，另針對私菸來源擴大追查幕後集團。

海巡署第一海岸巡防總隊日前接到台南第一機動查緝隊情資，指有不法集團涉嫌走私大量菸品，並在近日內開始行動，於是會同相關機關，成立專案小組展開聯合稽查行動。

本月9日晚間7點多，「新財滿」及「金勝順六」兩艘南方澳籍漁船先後進港，查緝人員發現兩艘漁船的吃水深度，與船上所裝約百斤重的「煙仔虎」等漁獲重量有明顯差異，立即持搜索票登船搜查，果然發現漁船甲板有改裝痕跡，進一步找到漁船上的密艙，破艙後當場查獲藏放的私菸14萬9000包。

第一海岸巡防總隊表示，因近年來國內菸品健康捐及長照福利菸捐連年提高，菸價不斷攀升，導致類似的不法私菸有利可圖，此次查獲的「PRESTIGE」菸品是海外不法集團自創品牌的私菸，市價約745萬元，除將涉案的李姓及陳姓船長及6名印尼籍移工送辦，另將追查私菸來源，希望能揪出幕後集團成員，擴大偵辦。

(中國時報)

台印破獲1噸安毒 4嫌恐判死 數位採證中心 讓證據起死回生

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。