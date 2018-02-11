漁船密艙藏菸 吃水太深漏餡

2018年02月11日 04:10 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

年節將至，部分漁民冒險從事走私菸酒乾貨，想要趁此機會大撈一筆，南方澳籍漁船「新財滿」、「金勝順六」號，9日晚間載著700多萬元、近15萬包的走私菸品企圖闖關入境，殊不知早被海巡、機動查緝隊、警方等多個單位盯上，漁船進港時被等待已久的查緝人員當場查獲，依涉嫌菸酒管理法送辦，另針對私菸來源擴大追查幕後集團。

海巡署第一海岸巡防總隊日前接到台南第一機動查緝隊情資，指有不法集團涉嫌走私大量菸品，並在近日內開始行動，於是會同相關機關，成立專案小組展開聯合稽查行動。

本月9日晚間7點多，「新財滿」及「金勝順六」兩艘南方澳籍漁船先後進港，查緝人員發現兩艘漁船的吃水深度，與船上所裝約百斤重的「煙仔虎」等漁獲重量有明顯差異，立即持搜索票登船搜查，果然發現漁船甲板有改裝痕跡，進一步找到漁船上的密艙，破艙後當場查獲藏放的私菸14萬9000包。

第一海岸巡防總隊表示，因近年來國內菸品健康捐及長照福利菸捐連年提高，菸價不斷攀升，導致類似的不法私菸有利可圖，此次查獲的「PRESTIGE」菸品是海外不法集團自創品牌的私菸，市價約745萬元，除將涉案的李姓及陳姓船長及6名印尼籍移工送辦，另將追查私菸來源，希望能揪出幕後集團成員，擴大偵辦。

(中國時報)