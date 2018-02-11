數位採證中心 讓證據起死回生

2018年02月11日 04:10 中國時報 張孝義 ／台北報導 ／台北報導

通訊軟體LINE、WeChat成為新型態犯罪聯絡工具，增加犯罪偵查的困難，為克服盲點，台灣高檢署提撥經費，由台北、高雄等分別在北、中、南、東的8個地檢署，成立數位採證中心，迅速蒐證提升打擊犯罪效率，剛被高院裁定5000萬元交保的前立法院祕書長林錫山、樂陞案被台北地院判刑18年的許金龍等，就是還原手機內的重要訊息才得以定罪。

高檢署檢察長王添盛表示，科技化時代的犯罪者已很少用傳統電話方式聯繫，改用LINE、WeChat來聯絡，讓犯罪查緝遇到瓶頸，尤其是毒品、詐欺案件的犯罪者，更是充分利用通訊軟體，如何快速破解這些網路通訊軟體，是犯罪偵查的重要課題。

還有許多重大經濟犯罪也是從涉案人查扣的手機中，還原被刪除的事證，如轟動一時的兆豐金案，檢方就是從多名重要被告的手機還原資料，讓案情獲得重大突破；甚至檢方向法院聲請羈押禁見，也是破譯了手機中指示湮滅證據的訊息才獲法院裁准。

以往對於查扣手機都是委由專職電腦犯罪偵查的刑事局偵九隊、調查局資通安全處破譯，但畢竟是間接執行，往來難免耗時，對時間緊迫的舉證或情報掌握難收迅速的效果，高檢署雖然早就認為建置數位採證中心刻不容緩，但是礙於經費無法立竿見影。

嚴查毒品犯罪是數位採證中心整個計畫的轉機。高檢署建置了全國毒品資料庫，並整合檢、警、調、海巡、憲兵、關務六大系統強力掃蕩毒品，獲行政院全力支持，動用第二預備金採購相關設備，在全國8個地檢署成立數位採證中心，提高地檢署直接採證的能量。

王添盛很有信心的說，經由8個地檢署建置的數位採證中心，並支援協助相鄰地檢署的採證，在毒品、詐欺、跨國犯罪及其他類型犯罪偵辦上能有重大突破，有效打擊不法，迅速蒐證提升打擊犯罪效率。

(中國時報)