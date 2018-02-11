超商店員真命苦 挨奧客拳頭

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中國時報
／台北報導

49歲謝姓男子，日前在北市漢口街某超商提款，不料金融卡卡在提款機，謝要求24歲孫姓店員幫忙處理，孫要謝撥打聯絡電話找人維修，不料謝認為孫態度不好，當場大罵三字經，還朝孫的臉猛揮一拳，萬華警方次日傳喚謝男，依傷害罪將他函送法辦。

台灣超商全世界密集度最高，業者順勢推出宅急便、手搖茶等服務，許多店員身懷十八般武藝，但也陸續傳出奧客在店內撒野、咆哮的情形，提款機壞掉也怪超商店員，讓處理的員警直搖頭。

警方指出，謝男上月底前往漢口街一家超商領錢，發現提款機吃卡，便大聲叫孫男處理，孫表示他也不懂，要謝打電話，請銀行值班人員協助。

不料謝覺得孫口氣很差，開始向他大罵三字經，孫隱忍走回櫃台，但謝越罵越凶，最後跑過去朝孫臉部猛揮一拳，隨後囂張離去。孫因為大夜僅1人上班，沒人能幫忙，只能認命上到隔日上午，下班後才到醫院驗傷並至警局提告。

警方調閱監視器，發現謝男住附近，日前也因為小事和人口角，有民眾報警處理，所以警方立刻認出他，次日中午傳喚到案，謝在警局坦承動手，但強調是孫態度很差、很散漫，他一時不爽才痛打對方。

員警對孫男遭遇也頗為同情，私下問謝：「超商打工連提款機都要會修嗎？」、「你會不會太衝動？」，警訊後依傷害罪嫌將謝函送法辦。

(中國時報)

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