蒐證1支手機 10小時搞定

友善列印
中國時報
／台北報導

台北地檢署屬都會型態的檢察署，許多犯罪「新花樣」都率先在轄區發生，手機等數位犯罪工具早就出現在北檢的犯罪偵查程序中，因此北檢開風氣之先，2015年向科技部提報專案，以科技計畫經費採購數位破譯設備進行採證，正式成立數位採證中心後，軟硬體設備的加強，讓北檢在數位採證上如虎添翼。

北檢的數位採證中心採用指紋辨識門禁，除3名操作的檢察事務官及督導業務的檢察官能夠進入，連檢察長都被拒於門外，這是為保全執行採證中的手機、數位產品等證物，避免出現任何意外。

數位採證中心成立前，北檢數位採證硬體主機只能用個人電腦的PC等級，採證軟體種類也不夠全面。建置數位採證中心後，全面升級成伺服器等級的硬體電腦，採證軟體也添購3款，各種手機型號羅列在採證軟體專門破解，對數位產品的採證可說沒有死角。

可以應付的數位產品，除手機，包括SIM卡、隨身碟、數位相機、空拍機等，都可以萃取資料、解析內容，且速度大幅提升，對採證的效率幫助很大。

北檢襄閱主任檢察官周士榆轉述負責操作的檢事官心得表示，新添購的設備，設計穩定、速度快、軟體種類全面，蒐證1支手機最快可在10小時內完成，讓犯罪偵查能夠直接、快速的掌握事證，已有多起重大案件因數位採證建功。

(中國時報)

超商店員真命苦 挨奧客拳頭

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。