蒐證1支手機 10小時搞定

2018年02月11日 04:10 中國時報 張孝義 ／台北報導 ／台北報導

台北地檢署屬都會型態的檢察署，許多犯罪「新花樣」都率先在轄區發生，手機等數位犯罪工具早就出現在北檢的犯罪偵查程序中，因此北檢開風氣之先，2015年向科技部提報專案，以科技計畫經費採購數位破譯設備進行採證，正式成立數位採證中心後，軟硬體設備的加強，讓北檢在數位採證上如虎添翼。

北檢的數位採證中心採用指紋辨識門禁，除3名操作的檢察事務官及督導業務的檢察官能夠進入，連檢察長都被拒於門外，這是為保全執行採證中的手機、數位產品等證物，避免出現任何意外。

數位採證中心成立前，北檢數位採證硬體主機只能用個人電腦的PC等級，採證軟體種類也不夠全面。建置數位採證中心後，全面升級成伺服器等級的硬體電腦，採證軟體也添購3款，各種手機型號羅列在採證軟體專門破解，對數位產品的採證可說沒有死角。

可以應付的數位產品，除手機，包括SIM卡、隨身碟、數位相機、空拍機等，都可以萃取資料、解析內容，且速度大幅提升，對採證的效率幫助很大。

北檢襄閱主任檢察官周士榆轉述負責操作的檢事官心得表示，新添購的設備，設計穩定、速度快、軟體種類全面，蒐證1支手機最快可在10小時內完成，讓犯罪偵查能夠直接、快速的掌握事證，已有多起重大案件因數位採證建功。

(中國時報)