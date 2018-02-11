品冠：和旺董合唱最完美

2018年02月11日 01:22 中國時報 尤嬿妮 報導

俏皮寒暄（蘇蔓攝）

甜蜜夫妻（資料照片）

「2017旺旺集團歲末迎春聯歡會」10日在南港展覽館舉行，品冠一連獻唱〈隨時都在〉及〈我以為〉，並邀請旺旺集團董事長蔡衍明合唱「孝親獎」作品〈孩子別忘了我〉，現場員工瞬間湧上舞台前，紛紛以手機錄影、直播，氣氛熱烈！品冠下台後開心說：「沒想到有這個榮幸和董事長合唱，我超緊張！能與蔡董（旺董）一起站在台上，是最完美的呈現。」

受邀在旺旺集團尾牙上演唱孝親歌曲，品冠感性表示：「蔡董事長身為台灣這麼大集團的老闆，還不遺餘力發起孝親活動，更出動整個集團推動這麼有意義的事，蔡董事長的用心，真的令人很感動，我周遭很多朋友都受影響。」而品冠溫暖動人的歌聲，更令全場動容，獲滿堂彩。

品冠日前忙於宣傳新專輯《言外之意》，昨是他農曆年前最後1場演出，台下不斷有員工要求合照、擁抱，品冠有求必應，互動熱絡，「我過年前最後一場壓軸活動，沒想到可以來這邊唱旺旺集團的尾牙，而且台下還有這麼多人支持，早知道應該來這裡辦簽名會。」

送走小孩陪妻過節

他愛妻顧家形象深植人心，結婚近6年與老婆感情甜蜜，他也越來越樂於分享夫妻相處之道，他透露去年情人節，老婆主動要求吃胡椒蝦慶祝，被問是否在暗示他「強身」？品冠大笑直言：「我不需要吃蝦就很行了 ！『蝦蝦叫！』 」而今年除夕夜前一天剛好是西洋情人節，品冠計畫先和老婆看電影《與神同行》，再一起共享浪漫晚餐，至於2個孩子則拜託娘家照顧，他靦腆笑說：「因為家裡隔音差。」

台灣農曆過年習俗穿新衣、戴新帽，為迎接狗年，品冠也打算幫家人添購新衣，他幽默風趣說：「小孩一定會買，老婆有時候也會『更新一下內部陳設』。」

除夕和岳父母圍爐

除夕夜當天，他將帶老婆小孩和岳父、岳母到餐廳吃火鍋圍爐，預計初四再返回家鄉馬來西亞，和爸媽一起共度春節，「還在訂機票，希望一定要訂到。」

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(中國時報)