王心凌犯太歲 旺旺尾牙添福

2018年02月11日 04:10 中國時報 蔡琛儀 報導

王心凌昨唱跳〈彩虹的微笑〉，精彩演出炒熱現場氣氛。（蘇蔓攝）

王心凌10日出席「2017旺旺集團歲末迎春聯歡會」，今年農曆年適逢狗年，是屬狗的她的本命年，因此早已安好太歲，傳統習俗安太歲至少要安三處，她一口氣安了4個地方，包括在台北南港、松山、以及娘家桃園都安好太歲，甚至還遠赴香港黃大仙廟安太歲，她也笑說：「希望可以託旺旺的福，今年所有事情都能旺旺。」

王心凌身為尾牙唯一女歌手，她身穿銀色亮片上衣、黑色短裙搭配過膝長靴，小露白皙大腿和纖腰，甜美又性感，一出場立刻成為全場焦點。

熱力唱跳嗨全場

她的左手袖子剛好設計成流蘇狀，她表示平常唱〈彩虹的微笑〉時，都會一手拿麥克風，一手拿彩球，剛好這次衣服的設計讓她可以更方便唱歌時揮舞搖擺。

她首先以嗨歌〈彩虹的微笑〉登場，熱力又唱又跳，4名舞者舉著繽紛的彩球，再加上喜氣的曲風，全場氣氛沸騰；隨後她演唱經典抒情曲〈月光〉、〈當你〉，台下觀眾全都聽得如癡如醉，紛紛跟著大合唱。她近來工作忙碌，時常變身空中飛人，日前到北京錄影，僅睡3個小時，神采依舊，她滿懷感激地說：「已經很開心了，現在過得滿舒服的，忙是好事。」

拿手年菜「金元寶」

農曆新年將屆，重視家人的她將回桃園陪媽媽，還準備包6位數大紅包孝親，她透露往年都是媽媽準備年夜飯，但自己也會幫忙做「年糕金元寶」，將年糕切成小塊，包在水餃皮裡，再下鍋炸得金黃酥脆。她表示，因為平常有運動，過年不會特別忌口，甚至平常演出、錄音時，一定事先要吃飽，否則就會心情不好「結屎臉」，但她不好意思地說，近期參加太多飯局，不小心胖了2、3公斤。

王心凌上回發片已是2年多前的事，粉絲相當期待她的新作品，她表示已經開始收歌，也會盡力在今年推出，巡迴演唱會場次也在安排中；她過去演過不少叫好叫座的偶像劇，未來期待能夠有好劇本出現，跳脫傻白甜角色；至於感情狀況，她淡定表示：「順其自然。」

(中國時報)