羅時豐求妻雙修「別再拒絕我」

2018年02月11日 04:10 中國時報 楊宗翰 報導

羅時豐演唱時表情豐富。（蘇蔓攝）

金曲歌王羅時豐10日受邀到「2017旺旺集團歲末迎春聯歡會」開唱，扛起打頭陣重任為旺旺人獻聲，有別大多尾牙在晚上舉行，他昨早起暖嗓備戰，誓言給大家最好聽覺饗宴。

他首度參加旺旺尾牙，心情難掩興奮，聽聞這回是集團高層特別欽點，他打趣說：「我這個老新人，有機會可以來參加這麼大型尾牙，真的非常榮幸！就算是早上6點也得起床唱。」他飆唱快歌〈歡喜來恰恰〉，即興跳起恰恰舞步，更大展唱功，以長達15秒的高音炒熱全場氣氛。

經典台語歌引共鳴

羅時豐誠意十足獻上國台語「雙聲道」歌單，先以經典台語歌〈茫茫到深更〉引起共鳴，台下觀眾聽得如癡如醉，紛紛擠往前台拍照，他笑說：「謝謝大家放棄美味佳餚，跑到前面來聽我唱歌，讓我感覺好像周杰倫一樣。」話才剛說完，有熱情粉絲直衝台上告白，他機靈化身越南新娘「阮月嬌」回應，「喝點酒心情滿好的喔，可以好好釋放情緒。」巧妙化解尷尬。他去年以「D.L」身分圓夢推出國語專輯，昨演唱新歌〈是不是老了〉為演出畫下句點。

他唱而優則演，跨足戲劇圈擔綱台視八點檔《情．份》男主角，與柯淑勤、方文琳一同飆戲，每天都在片場密集趕戲，過年只能放5天假，他計畫帶家人到竹子湖走春，老婆為他添購純金打造「小牛金飾」討吉利，年節會小賭怡情，他表示，不僅給長輩的紅包準備好了，屆時也會當起莊家作東，與小孩、親戚玩骰子拚手氣。

誓給粉絲升級版D.L

談及狗年願望，49歲的他希望事事順心、健康，現在的他透過跑步機維持體態，身材愈來愈好，有趣的是，他每回邀約老婆一起運動都被婉拒，甚至轉身就離開，他柔情喊話：「希望老婆今年不要再拒絕我了，陪我一起動一動。」他今年工作滿檔，除了新戲將於年後上檔、籌備新專輯開案，更預告會舉辦個人演唱會，誓言給粉絲升級版的D.L「2.0」。

(中國時報)