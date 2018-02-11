盧廣仲唱壓軸 海豚音繞梁

2018年02月11日 04:10 中國時報 徐桐炘 報導

盧廣仲展現自彈自唱的音樂實力。（蘇蔓攝）

「2017旺旺集團歲末迎春聯歡會」10日在南港展覽館舉行，因電視劇《花甲男孩轉大人》成為「國民長孫」的盧廣仲擔任演出壓軸，他早上7點半就現身彩排，笑說吃了早餐後就開嗓，誠意十足帶來個人樂團，和鼓手Fin、貝斯手Jack一起表演。

他出場就以〈早安晨之美〉炒熱氣氛，接下來獻唱《花甲》主題曲〈魚仔〉，祝福眾人新的一年能「如魚得水」。舞台前湧入許多旺旺員工拿著手機錄影、直播，還有不少人跟著合唱，場面熱鬧溫馨。

盧廣仲主演的賀歲片《花甲大人轉男孩》昨在全台89間電影院同步上映，他不忘宣傳新片，演出時特地選唱電影主題曲〈幾分之幾〉，提醒大家能相聚都是彼此的「幾分之幾」，意味著「有緣相聚」；該曲一發行就登上KKBOX華語榜前3名，有望因電影上映再成為國民夯歌。他最後以嗨歌〈OH YEAH〉結尾，不斷和台下互動，還飆出知名的海豚音，讓現場氣氛嗨到最高點。

專心音樂暫不演戲

偶像魅力愈來愈強的盧廣仲，下台和旺旺集團董事長蔡衍明寒暄時，引來眾多迷妹追逐，他也親切和大家握手合影，不過他表示昨現場氣氛還算「保守」，談起曾在尾牙遇過瘋狂粉絲，在他演唱到最後投入擺著Ending Pose時，卻發現自己突然不能彈吉他，原來是有歌迷疑似喝茫衝到台上抱緊他，他笑說：「不知道為什麼每次上台時大家都已經喝醉。」

今年因有宣傳電影及其他工作，盧廣仲尾牙場次接得不多，經紀人表示行程已經排到12月，年節後將進行添翼校園巡迴演唱會，再啟動個唱，預計下半年推出暌違近2年的新專輯。他雖接到不少戲劇、電影邀約，鍾愛他的導演瞿友寧參與添翼尾牙時還問他：「你要休息到什麼時候？」透露有意再邀合作，但他暫時會專心於音樂工作。

電影版配樂大升級

《花甲大人轉男孩》上映一天就開出近500萬佳績，盧廣仲特別介紹電影音樂在配樂老師侯志堅的巧手之下，絕對比電視更「Level Up」，他也很開心有粉絲2天內就3刷電影，父母昨也進影廳捧場，媽媽對他首演電影的評價很含蓄，只說：「演得還可以啦！」但其實爸媽超挺他的作品，之前3刷電視劇，2人昨又帶著阿公再看一次，但他本人還沒看過大銀幕版，打算回台南跑宣傳時再邀父母一同觀賞。

(中國時報)