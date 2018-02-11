白冰冰迎粉絲 秒變人肉立牌

2018年02月11日 04:10 中國時報 蕭雅玲 、 許雅淳 、 蔡琛儀 報導

大愷（左）、李懿昨主持2017旺旺集團歲末迎春聯歡會。（蘇蔓攝）

白冰冰身穿旗袍參加尾牙。（蘇蔓攝）

noovy不幸集體中流感掛病號，忍痛取消6場演出。

周遊、白冰冰昨出席「2017旺旺集團歲末迎春聯歡會」，兩人為了出席尾牙不但盛裝打扮，白冰冰也特地選了一件紅色華麗旗袍，笑言自己穿得那麼紅，好像辦婚宴時的「丈母娘」還是「媒人婆」，甚至還被大批粉絲包圍，排隊要求與她合照，讓她瞬間變成人形立牌。白冰冰表示，自己在中視主持過無數節目，從《冰冰好料理》到《冰冰Show》，早已把自己當成「老中視人」，所以每年尾牙不忘前來共襄盛舉！

今年過年，白冰冰除了跟往年一樣留在家裡陪年長的媽媽一起守歲外，也不忘呼籲大家要把在除夕夜陪長輩一起看《新春旺旺冰冰Show》，她說這回除夕夜節目製作費或許不如友台，但製作單位很用心，自己也花了不少治裝費，就是要讓觀眾耳目一新，白冰冰說：「大環境不好，大家都很努力把節目內容做好。」

伊林娛樂男團「BOi!」成員陳信維、王翔永昨在尾牙一連帶來2首新歌〈Gravity〉、〈我孩的媽〉展現唱跳實力。

陳信維牌運好

他們興奮說：「非常開心第2次以旺旺人身分參加尾牙，謝謝旺旺集團邀請我們來參加這麼大的舞台。」透露今年將發行新單曲，對台下觀眾說：「（新歌）你們喜歡嗎？」全場熱烈歡呼。

陳信維透露每年過年總會跟家人、朋友一同打麻將，特別有過年氛圍，自認牌運很好，「最多一次大概贏6萬元」，他不把輸贏看很重，運氣不好就不執著在當下，「要懂得退縮。」王翔永平常只待在家看漫畫、創作音樂，自稱宅男，朋友總看不下去，勸他多出門看看台灣大自然的美，他表示過年想安排一個人的旅行，「想去南部待幾天，換個環境，吸收芬多精，也可以好好的創作。」

noovy單曲好成績

伊林另一人氣男團noovy則因在日本宣傳，遺憾未能與集團同樂，他們7日在日本發行單曲〈Singin' for you〉，首日就取得日本公信榜第9名的好成績。現正在日本各地巡迴的noovy，從演出加上電台宣傳，1天最多要跑7個通告，巡演到廣島時遇到零下2℃的氣溫，導致Shawn、貝斯手JK以及鼓手Mark都得了流感，唯獨Hank全身而退，最後只好自己跑宣傳，更不得已取消多場演出，主唱Shawn難過說：「對粉絲還有工作人員很抱歉。」

所有的歌迷們大家辛苦了，因為阿蕙仔要退休，引起了這麼多的關心，這陣子為了演唱會門票引起社會紛擾，我內心非常不安。也讓所有歌迷，工作人員，媒體朋友，都與我一起倍受煎熬，在這裡代表售票單位再次向大家致歉 。

(中國時報)