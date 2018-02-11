麗寶樂園迎春 10歲以下免費玩

2018年02月11日 01:22 中國時報 王莫昀 報導

台中市府主辦的中台灣元宵燈會將在3月2日展開，為提前宣傳特別與麗寶樂園渡假區合作，在麗寶道之驛廣場率先展出包括石虎家族等8組人氣主題花燈。（麗寶提供）

麗寶樂園渡假區2018寒假春節懶人包

挑戰過年百萬人潮佳績，去年全年旅遊人次高達900萬、稱霸業界的麗寶樂園，今年農曆春節檔期祭出多項創舉、好康！麗寶樂園副總經理王永豪指出，園區除有抽百萬奧迪、10歲以下兒童免費入場等優惠，與往年最大不同的是，推出多項獨有特色活動，如中台灣燈會元宵主題花燈搶先在園區展出，天空之夢摩天輪也將推出全台唯一的創意燈光秀。

「今年春節來麗寶樂園遊玩，將有許多新體驗。」王永豪說，台中花博吉祥物石虎家族，在中台灣元宵燈會中當然不會缺席，台中市府為提前宣傳，特別與麗寶樂園渡假區合作，在麗寶道之驛廣場率先展出8組人氣主題花燈，讓民眾提早賞燈賀新春。

製萬盞提燈發放

花燈呈現台中豐富多元的人文，由最受歡迎的花博石虎吉祥物家族領軍，象徵「五福臨門慶元宵」，也有可愛的日本不倒翁造型「狗來福」花燈、金黃色圓滾滾的招財鳳梨狗「狗來旺」花燈，象徵運旺時盛。

由於台中市府今年無發送小提燈，麗寶豪氣自掏腰包回應市民心願，製作萬盞可愛「點頭狗」超萌小提燈，春節期間限量發送。王永豪並指出，這次春節園區天空之夢摩天輪也將推出全台唯一、創意燈光秀，在摩天輪上會顯現迎春、財神爺拜年等圖案。

日日皆有煙火秀

除有花燈可賞，春節樂園精心打造全新「夢想奇幻旅程」特技秀，運用擬真投影技術，還原叢林冒險的追夢故事，融合叢林曠野環場音效、炫目燈光、高難度高空特技等動作，塑造新穎的舞台效果，另還推出全新的「POPA魔法奇幻大遊行」，春節營業至晚上8點，天天都有璀璨煙火秀。

渡假區為吸客，可謂花招盡出，樂園及摩天輪有「10歲以下免費玩樂園、搭摩天輪」好康；OUTLET設立「伴手禮專區」，更網羅數百款各國熱銷伴手禮供民眾選擇；賽車場攜手車商，推「越野Off Road」賽車試駕；飯店則有全新「卡通主題房」，搶攻萌商機，吸引旅客包房寵兒。搭配全園區消費滿3000元，抽百萬奧迪名車的消費策略，園區預估寒假春節期間，麗寶樂園渡假區將可衝出百萬人潮。

(中國時報)