麗寶玩創意滿足多元客群

2018年02月11日 01:22 中國時報 王莫昀 報導

寒假期間，只要持學生證至賽車場，即享單人座999元、雙人座799元專屬優惠，初一至初五再加碼下殺，單人座更只要899元、雙人座699元。（麗寶提供）

擴大遊樂張力，麗寶機構加緊腳步為麗寶樂園增添玩樂購物新點子。月眉國際開發副董事長陳志鴻透露，緊鑼密鼓籌備中的OUTLET MALL二期延續休閒運動風，強化精品、生活家飾等櫃位外，還將納入電影院；西區國際賽車場F3賽道也將完工，未來擬舉辦一系列論談外，還將籌辦國際賽事。

談到打造OUTLET MALL二期，陳志鴻翻著一頁頁設計圖說，占地約6～7公頃的二期納入科莫湖意象，沿著商店街，設有運河及池塘，遊客沿河散步會很舒適愜意，購物中心內部設計如米蘭的艾曼紐二世迴廊，頂端是鐵架搭配透明玻璃搭建的拱頂，民眾逛街購物不用擔心太曬、太熱或下雨，而視覺終點的鐘樓，內部可辦婚宴，此外，購物中心內更計畫納入電影院，逛累了還可坐下來看場電影。

他笑著指出，一期招商時，外界對麗寶經營OUTLET MALL有些遲疑，但事實證明一期定位以休閒運動為主是正確的，依統計，其內1/3品牌店的單店業績達全國第一，另有1/3占全國前3名，讓許多人跌破眼鏡。二期將於3月招商，180個單位已有300多家廠商有興趣，在加速推動招商及施工下，預期明年便可營運。

西區的國際賽車場也有新進展，陳志鴻表示，賽車場定位為國際級，也因定位夠高，才能吸奧迪等國際級車冠名合作，預期F3賽道將於今年夏季完工，未來將舉辦一系列論壇外，還將籌辦國際賽事，進一步打響知名度。

「打造一波接一波的新設施，就是希望提供更完整的娛樂元素。」陳志鴻說，如先生體驗賽車，小朋友可赴遊樂園玩，媽媽則可到OUTLET MALL購物，在不斷創新之間滿足每個年齡層需求，自然可提升集客效果，吸引更多遊客重遊。

(中國時報)