陳志鴻2創舉讓月眉起死回生

2018年02月11日 01:22 中國時報 王莫昀 報導

麗寶樂園前身「月眉育樂世界」原本負債近百億，經過重整，麗寶機構投資增設飯店、OUTLET MALL、國際賽車場等新設施下，業績蒸蒸日上，而一路協助園區重整再出發的月眉國際開發副董事長陳志鴻則締造了2大紀錄至今國內無人能破。

「當年在台中沒飯店據點，集團基於布局考量，決定要接手負債近百億的月眉育樂世界，向聯貸銀行團買下債權。」陳志鴻說，這個案子為高鐵之前、全國最大BOT案，由行政院推動，但前手營運出問題，負債近百億，瀕臨破產邊緣，由身兼地主、股東、次大債權人的台糖提出重整，那時他審視全案後，向麗寶機構董事長吳寶田提出建言，唯有重整一途，才能確保公司權益。

推動重整，陳志鴻締造2大紀錄，首先是2年內即執行完重整工作，他回憶，重整期間法院是「老闆」，重大事情要法院同意，其他像開發許可變更、增減資等分別須營建署與證期局通過，公務機關作業需有一定行政流程時間，但他憑藉專業，2年內即執行完成。

第2個紀錄則是減資幅度，月眉當時實收資本55億，但其實負債近百億，為此，他透過減資，將資本額大砍至100萬元，「要讓公司健康成長，一定要將腐肉割掉，再投入資金開發，公司財務才會健全。」陳志鴻說，由於一切依專業辦理，證期局很快就通過其減資案。

經過後來麗寶增資，大舉開發，樂園成為比較健全的渡假區，也保住那時3、400位員工的飯碗，如今員工數更因擴大經營，增至千人以上，不但是把破敗、荒廢樂園救起來，而且創造另一個營運奇蹟。

(中國時報)