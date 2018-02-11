晶英國際行館 時髦避世曬暖陽

2018年02月11日 01:22 中國時報 劉育良 報導

晶英國際行館推出刷台新卡住房送精緻保養品專案。（晶英國際行館提供）

每間客房都充滿著藝術作品，住房是一種心靈的享受。（晶英國際行館提供）

由御盟集團精心打造的晶英國際行館，滿溢著集團董座邵永添對藝術的品味和喜愛，呈現全台唯一館藏堪比當代藝術館的藝術精品飯店，去年11月5日開幕後，深得藝術界專業的青睞，更是喜歡藝術欣賞旅人視為的朝聖地。該館打出藝術招牌名號，更在「第九屆最佳設計酒店大獎」頒獎典禮中榮獲「最佳新銳時尚」大獎，名副其實了對藝術文化的落實。

藝術是晶英國際行館的精髓，館內設計和服務則是該館引以為傲的特點。大手筆在每間客房空調出風口安裝臭氧空氣濾淨，全館用水更使用過濾後軟水，以最優質的空氣品質與水質迎賓。特別這個冬季各地氣候寒冷，高雄相對氣候宜人，行館內提供以天然檜木香氛打造的三溫暖設施、冷熱水池和烤箱服務，讓入住賓客享受身心弛放的舒適環境。

晶英國際行館與日本的國宴級餐飲品牌Ukai-Tei及獺祭合作，為台灣引進頂級餐飲服務，從去年試營運以來廣受好評，此次行館獲獎肯定，順勢推出「時髦避世」住房專案，即日起至3月31日止，凡至Ukai高雄亭用餐，即可享住宿回饋8折，平假日及國定連續假日皆適用。

指定信用卡送好禮

此外，至2018年底，該館也推出「淨．純粹」住房專案，周末及國定連續假日不另加價，同房入住加人不加價，依房型單間入住最高限4人，除客房mini bar免費招待，更可自由加價選配早餐或雅緻食刻服務，為自己預約一場沉澱心靈的純粹之旅，暢遊冬日海洋之都。另刷台新卡入住高雄晶英國際行館，更可現場獲贈嬌蘭尊寵4件組乙份（價值約4000元）含20分鐘嬌蘭蜂王乳導入課程體驗券（採預約制），活動至5月31日限量50組贈完為止，請洽訂房專線（07）9730111。（本活動限刷台新信用卡／Visa金融卡支付全額款始得享有，不得與館內其他信用卡優惠合併使用）

如果說避開北台灣的濕冷，是一種「避世」的心情，那不妨就順著這樣的心情，在高雄享受南台灣的溫暖和陽光。

如果說住房是一種體感藝術和享受服務的心情，那麼，入住擁有147位藝術家作品的高雄晶英國際行館，會是一次富足心靈的「時髦」藝術行旅。

在冬末初春之際走訪，在「時髦避世」住房專案的氛圍中，心領神會此等生活態度。

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(中國時報)